Песков: Запад устроил истерику из-за решения Путина по ядерному оружию

09 апреля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о реакции Запада на размещение РФ ядерного оружия в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси вызвало у Запада «истеричную реакцию». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент [Владимир] Путин. <…> В данном случае они (страны Запада — прим. URA.RU) склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что при всем этом Запад не поднимает тему американского ядерного оружия в странах Европы. Ранее Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже издание The Indian Wire выпустило материал, в котором говорится, что после этого решения руководство НАТО начнет осторожнее относиться к оказанию помощи украинской стороне.

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси вызвало у Запада «истеричную реакцию». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент [Владимир] Путин. <…> В данном случае они (страны Запада — прим. URA.RU) склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что при всем этом Запад не поднимает тему американского ядерного оружия в странах Европы. Ранее Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже издание The Indian Wire выпустило материал, в котором говорится, что после этого решения руководство НАТО начнет осторожнее относиться к оказанию помощи украинской стороне.