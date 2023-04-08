08 апреля 2023

Песков: Запад устроил истерику из-за решения Путина по ядерному оружию

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о реакции Запада на размещение РФ ядерного оружия в Беларуси Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси вызвало у Запада «истеричную реакцию». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент [Владимир] Путин. <…> В данном случае они (страны Запада — прим. URA.RU) склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что при всем этом Запад не поднимает тему американского ядерного оружия в странах Европы.

Ранее Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже издание The Indian Wire выпустило материал, в котором говорится, что после этого решения руководство НАТО начнет осторожнее относиться к оказанию помощи украинской стороне.

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Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси вызвало у Запада «истеричную реакцию». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент [Владимир] Путин. <…> В данном случае они (страны Запада — прим. URA.RU) склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что при всем этом Запад не поднимает тему американского ядерного оружия в странах Европы. Ранее Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже издание The Indian Wire выпустило материал, в котором говорится, что после этого решения руководство НАТО начнет осторожнее относиться к оказанию помощи украинской стороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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