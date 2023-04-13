Стационар планирует строить владелица клиники «Канон», расположенной на северо-западе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинская бизнес-леди Наталья Яцукова планирует построить стационар для бойцов СВО и пациентов после ДТП, расширив таким образом медицинский центр «Канон» на северо-западе. Клиника занимается диагностикой, лечением и последующей реабилитации пациентов. По проекту планируется реконструкция двухэтажного здания, расположенного рядом с центром. На публичных слушаниях 13 апреля вопрос был вынесен на комиссию, рассказал участник публичных слушаний Анатолий Кудряков.

«Мы по договору техническую часть выполняем для ИП Яцуковой, которая по документам является юридическим собственником этой клиники. Клиника оказывает услуги по программе ОМС, имеет лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь по замене суставов, предполагается медицинское обслуживание бойцов, пришедших из мест проведения спецоперации, также реабилитация тяжелых случаев при ДТП. Пришли просить о разрешении на строительство стационара, вопрос был вынесен на комиссию», — поделился Кудряков.

Стационар должен появиться на базе уже существующей клиники «Канон», расположенной недалеко от Новоградского проспекта на улице Шершневская, 3. Земля, на которой в данный момент находится «Канон», раньше была предназначена под ИЖС, но затем на участке было официально разрешено строить медицинские учреждения. Далее Яцуковой были выкуплены два смежных участка по Шершневской под номерами 5 и 7, на которых были построены два здания. Данные дома планируется реконструировать под медицинский центр, а именно под стационар, но для этого требуется разрешение. В итоге клинику и стационар планируется объединить в единый комплекс.

В ходе публичных слушаний были сомнения по поводу того, стоит ли разрешать вносить изменения в условно-разрешенный вид использования участка и переводить земли под индивидуальное жилищное строительство в зону под строительство медицинских центров, и не войдет ли подобная процедура в частую практику. В результате вопрос был вынесен на комиссию.

Ранее в Челябинске на территории городской больницы №9 было одобрено строительство семиэтажной научной лаборатории. Проект был принят на публичных слушаниях.

Стационар должен появиться вблизи уже существующей клиники «Канон», расположенной недалеко от Новоградского проспекта по Шершневской 3 Скрин: Яндекс карты

По проекту планируется реконструкция двухэтажного здания, расположенного рядом с центром Фото: Ольга Снопкова

Стационар должен появиться на базе уже существующей клиники «Канон» Фото: Ольга Снопкова

Вопрос о возведении стационара был вынесен на комиссию Фото: Ольга Снопкова