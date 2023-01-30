Челябинцы одобрили строительство новой научной лаборатории

31 января 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Лаборатория будет построена на территории городской больницы №9 в Ленинском районе Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на территории городской больницы №9 построят семиэтажную научную лабораторию. Проект одобрен на публичных слушаниях. Изменится разрешенный вид использования участка, сообщается на сайте мэрии. «Включить в основные виды разрешенного использования в зоне лечебно-профилактических учреждений проведение научных исследований, научных испытаний и ветеринарное обслуживание. Это связано с тем, что на территории будет размещено здание административно-лабораторного корпуса федерального проекта „Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций“ в границах земельного участка городской клинической больницы № 9 города Челябинска по ул. Электровозной, 5А», — сообщается в документации. Публичные слушания на данную тему прошли в Челябинске 19 января 2023 года. От челябинцев никаких возражений по данному вопросу не поступило. Семиэтажную микробиологическую лабораторию в рамках федерального проекта «Санитарный щит» планируется построить в Челябинске в 2024 году. Она станет одной из пяти подобных в России. Федеральный проект направлен на предотвращение в РФ новых пандемий. В рамках программы российские ученые научатся создавать тест-системы для новых вирусов за четыре дня и вакцины против инфекций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на территории городской больницы №9 построят семиэтажную научную лабораторию. Проект одобрен на публичных слушаниях. Изменится разрешенный вид использования участка, сообщается на сайте мэрии. «Включить в основные виды разрешенного использования в зоне лечебно-профилактических учреждений проведение научных исследований, научных испытаний и ветеринарное обслуживание. Это связано с тем, что на территории будет размещено здание административно-лабораторного корпуса федерального проекта „Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций“ в границах земельного участка городской клинической больницы № 9 города Челябинска по ул. Электровозной, 5А», — сообщается в документации. Публичные слушания на данную тему прошли в Челябинске 19 января 2023 года. От челябинцев никаких возражений по данному вопросу не поступило. Семиэтажную микробиологическую лабораторию в рамках федерального проекта «Санитарный щит» планируется построить в Челябинске в 2024 году. Она станет одной из пяти подобных в России. Федеральный проект направлен на предотвращение в РФ новых пандемий. В рамках программы российские ученые научатся создавать тест-системы для новых вирусов за четыре дня и вакцины против инфекций.