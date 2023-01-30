30 января 2023

Челябинцы одобрили строительство новой научной лаборатории

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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, наука, хозяйство, исследования, лаборатория, агрономический факультет
Лаборатория будет построена на территории городской больницы №9 в Ленинском районе Челябинска Фото:

В Челябинске на территории городской больницы №9 построят семиэтажную научную лабораторию. Проект одобрен на публичных слушаниях. Изменится разрешенный вид использования участка, сообщается на сайте мэрии.

«Включить в основные виды разрешенного использования в зоне лечебно-профилактических учреждений проведение научных исследований, научных испытаний и ветеринарное обслуживание. Это связано с тем, что на территории будет размещено здание административно-лабораторного корпуса федерального проекта „Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций“ в границах земельного участка городской клинической больницы № 9 города Челябинска по ул. Электровозной, 5А», — сообщается в документации.

Публичные слушания на данную тему прошли в Челябинске 19 января 2023 года. От челябинцев никаких возражений по данному вопросу не поступило.

Семиэтажную микробиологическую лабораторию в рамках федерального проекта «Санитарный щит» планируется построить в Челябинске в 2024 году. Она станет одной из пяти подобных в России. Федеральный проект направлен на предотвращение в РФ новых пандемий. В рамках программы российские ученые научатся создавать тест-системы для новых вирусов за четыре дня и вакцины против инфекций.

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В Челябинске на территории городской больницы №9 построят семиэтажную научную лабораторию. Проект одобрен на публичных слушаниях. Изменится разрешенный вид использования участка, сообщается на сайте мэрии. «Включить в основные виды разрешенного использования в зоне лечебно-профилактических учреждений проведение научных исследований, научных испытаний и ветеринарное обслуживание. Это связано с тем, что на территории будет размещено здание административно-лабораторного корпуса федерального проекта „Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций“ в границах земельного участка городской клинической больницы № 9 города Челябинска по ул. Электровозной, 5А», — сообщается в документации. Публичные слушания на данную тему прошли в Челябинске 19 января 2023 года. От челябинцев никаких возражений по данному вопросу не поступило. Семиэтажную микробиологическую лабораторию в рамках федерального проекта «Санитарный щит» планируется построить в Челябинске в 2024 году. Она станет одной из пяти подобных в России. Федеральный проект направлен на предотвращение в РФ новых пандемий. В рамках программы российские ученые научатся создавать тест-системы для новых вирусов за четыре дня и вакцины против инфекций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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