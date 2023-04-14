Пермякам предлагают обрабатывать курицу за 90 тысяч рублей

Пермякам предлагают работать на птицефабрике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работать на птицефабрике в Белгороде и Великом Новгороде. Работодатель обещает зарплату от 45 до 90 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Обязанности: упаковка и фасовка готовой продукции, работа на складах. Условия: принимаем без опыта работы, выплата отпускных и больничных», — говорится в объявлении.

Работник может бесплатно проезжать от дома до работы и обратно, обедать и жить в общежитии. Зарплата за 60 дней вахты составит от 45 до 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагают работать в тепличном комплексе Москвы. Упаковщикам обещана зарплата в 204 тысячи рублей за 90 смен.