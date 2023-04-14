14 апреля 2023

Пермякам предлагают обрабатывать курицу за 90 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, курицы, курятник, домашнее хозяйство, курицы несушки, миниферма
Пермякам предлагают работать на птицефабрике Фото:

Жителям Пермского края предлагают работать на птицефабрике в Белгороде и Великом Новгороде. Работодатель обещает зарплату от 45 до 90 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Обязанности: упаковка и фасовка готовой продукции, работа на складах. Условия: принимаем без опыта работы, выплата отпускных и больничных», — говорится в объявлении.

Работник может бесплатно проезжать от дома до работы и обратно, обедать и жить в общежитии. Зарплата за 60 дней вахты составит от 45 до 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагают работать в тепличном комплексе Москвы. Упаковщикам обещана зарплата в 204 тысячи рублей за 90 смен.

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Жителям Пермского края предлагают работать на птицефабрике в Белгороде и Великом Новгороде. Работодатель обещает зарплату от 45 до 90 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito. «Обязанности: упаковка и фасовка готовой продукции, работа на складах. Условия: принимаем без опыта работы, выплата отпускных и больничных», — говорится в объявлении. Работник может бесплатно проезжать от дома до работы и обратно, обедать и жить в общежитии. Зарплата за 60 дней вахты составит от 45 до 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагают работать в тепличном комплексе Москвы. Упаковщикам обещана зарплата в 204 тысячи рублей за 90 смен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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