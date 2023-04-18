В Екатеринбурге рвется на волю опасный бандит-убийца из 90-х

Свердловский суд отказался выпускать из колонии бандита из 90-х Мельникова

Олег Мельников лично убил не менее трех человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд не стал освобождать из колонии бандита из 90-х Олега Мельникова, входившего в ОПГ убийц-похитителей Тихоновых, которые сжигали людей и устраняли конкурентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Бандит просил выпустить его из колонии в связи с изменением законодательства.

«Свердловский областной суд оставил решение без изменений», — сообщили в пресс-службе. Ранее решение не выпускать бандита из колонии уже принимал Синарский суд Каменска-Уральского.

Мельникова отправили в колонию на 21 год, из которых он отсидел 19. По данным силовиков, боец лично убил, как минимум, троих человек, в числе которых школьный охранник, сделавший замечание бандиту. В составе группировки Мельников участвовал в громких преступлениях 90-х. В 1993 году члены ОПГ убили и вывезли в лес свердловчанина Алексея Федулова. Позднее бандитами был застрелен бизнесмен Игорь Халемский, мешавший криминальным планам Тихоновых.

На вооружении ОПГ был автомат, несколько пистолетов, самодельный гранатомет и ружья. Кроме этого, бандиты нашли мины и гранаты, которые использовали против неугодных людей.