17 апреля 2023

У «Индустриального младенца» из Екатеринбурга появится конкурент на воде

В Свердловской области появится новый арт-объект на воде в виде надувной рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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У «Индустриального младенца» появится конкурент на воде — надувная рыба
У «Индустриального младенца» появится конкурент на воде — надувная рыба Фото:

В рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО» в Свердловской области на одном из водоемов появится арт-объект «Надувательство» в виде надувной рыбы. Также в регионе установят специальную скамейку для объединения разных поколений горожан и создадут арт-спектакль. Об этом URA.RU рассказала команда «ЧО».

«Концепция работы („Надувательство“ — прим. URA.RU) отсылает к одной из главных городских проблем — к загрязненным водоемам Екатеринбурга, в которых в летнее время купаться запрещено. Арт-объект в виде надувной рыбы, сделанный с помощью пэчворка из старых игрушек, может появиться возле одного из водоемов», — заявили представители паблик-арт-программы.

Также участники «ЧО» представят арт-спектакль по мотивам истории улицы Луначарского и установят специальную скамейку для объединения разных поколений горожан. Эти работы были придуманы выпускниками Уральской школы паблик-арта, их воплотят в четвертом сезоне фестиваля.

В прошлом году организаторы фестиваля паблик-арта «ЧО» представили восемь проектов на тему «Вымыслы и промыслы». Тогда горожане отметили огромную металлическую голову младенца, выполненную из переплавленных моторов военной техники от арт-группы LKKL. Голова была установлена на Визовском пруду 13 апреля, что вызвало споры среди жителей и возмутило шоумена Оскара Кучеру.

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В рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО» в Свердловской области на одном из водоемов появится арт-объект «Надувательство» в виде надувной рыбы. Также в регионе установят специальную скамейку для объединения разных поколений горожан и создадут арт-спектакль. Об этом URA.RU рассказала команда «ЧО». «Концепция работы („Надувательство“ — прим. URA.RU) отсылает к одной из главных городских проблем — к загрязненным водоемам Екатеринбурга, в которых в летнее время купаться запрещено. Арт-объект в виде надувной рыбы, сделанный с помощью пэчворка из старых игрушек, может появиться возле одного из водоемов», — заявили представители паблик-арт-программы. Также участники «ЧО» представят арт-спектакль по мотивам истории улицы Луначарского и установят специальную скамейку для объединения разных поколений горожан. Эти работы были придуманы выпускниками Уральской школы паблик-арта, их воплотят в четвертом сезоне фестиваля. В прошлом году организаторы фестиваля паблик-арта «ЧО» представили восемь проектов на тему «Вымыслы и промыслы». Тогда горожане отметили огромную металлическую голову младенца, выполненную из переплавленных моторов военной техники от арт-группы LKKL. Голова была установлена на Визовском пруду 13 апреля, что вызвало споры среди жителей и возмутило шоумена Оскара Кучеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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