В Пермском крае на депутата ЗС напала дикая собака

Бесхозяйная собака напала на депутата ЗС Пермского края Кожанова

20 апреля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Увечий депутат избежал и поднял проблему собак в парламенте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов подвергся атаке бесхозяйной собаки. От зверя ему пришлось отбиваться поленом, рассказал он в соцсетях. «В моем родном Лытвенском, прямо возле отчего дома, на меня напала бесхозяйная собака. Пусть я за гуманизм и люблю животных, но в целях самозащиты был вынужден взяться за полено. Пес отбежал на безопасное расстояние, но потом еще долго облаивал мой дом», — пишет Кожанов в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, после инцидента вопрос о борьбе с безнадзорными собаками он поднял на заседании комитета заксобрания по госполитике. Ряд его предложений с интересом воспринял начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Михаил Завьялов. В частности, возможно, будет разработана программа господдержки частных приютов для животных.

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов подвергся атаке бесхозяйной собаки. От зверя ему пришлось отбиваться поленом, рассказал он в соцсетях. «В моем родном Лытвенском, прямо возле отчего дома, на меня напала бесхозяйная собака. Пусть я за гуманизм и люблю животных, но в целях самозащиты был вынужден взяться за полено. Пес отбежал на безопасное расстояние, но потом еще долго облаивал мой дом», — пишет Кожанов в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, после инцидента вопрос о борьбе с безнадзорными собаками он поднял на заседании комитета заксобрания по госполитике. Ряд его предложений с интересом воспринял начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Михаил Завьялов. В частности, возможно, будет разработана программа господдержки частных приютов для животных.