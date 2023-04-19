19 апреля 2023

В Пермском крае на депутата ЗС напала дикая собака

Бесхозяйная собака напала на депутата ЗС Пермского края Кожанова
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, кожанов дмитрий, дмитрий кожанов
Увечий депутат избежал и поднял проблему собак в парламенте Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов подвергся атаке бесхозяйной собаки. От зверя ему пришлось отбиваться поленом, рассказал он в соцсетях.

«В моем родном Лытвенском, прямо возле отчего дома, на меня напала бесхозяйная собака. Пусть я за гуманизм и люблю животных, но в целях самозащиты был вынужден взяться за полено. Пес отбежал на безопасное расстояние, но потом еще долго облаивал мой дом», — пишет Кожанов в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата, после инцидента вопрос о борьбе с безнадзорными собаками он поднял на заседании комитета заксобрания по госполитике. Ряд его предложений с интересом воспринял начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Михаил Завьялов. В частности, возможно, будет разработана программа господдержки частных приютов для животных.

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Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов подвергся атаке бесхозяйной собаки. От зверя ему пришлось отбиваться поленом, рассказал он в соцсетях. «В моем родном Лытвенском, прямо возле отчего дома, на меня напала бесхозяйная собака. Пусть я за гуманизм и люблю животных, но в целях самозащиты был вынужден взяться за полено. Пес отбежал на безопасное расстояние, но потом еще долго облаивал мой дом», — пишет Кожанов в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата, после инцидента вопрос о борьбе с безнадзорными собаками он поднял на заседании комитета заксобрания по госполитике. Ряд его предложений с интересом воспринял начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Михаил Завьялов. В частности, возможно, будет разработана программа господдержки частных приютов для животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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