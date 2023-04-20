Власти Екатеринбурга раскрыли, сколько мест осталось для первоклассников

В Екатеринбурге для первоклассников осталось 4 тысячи свободных мест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
В первые классы уже записались 20,5 тысяч детей Фото:

По состоянию на 20 апреля в школах Екатеринбурга осталось 4000 свободных мест. Всего заявление о приеме в первый класс подали 20 462 человека, сообщили URA.RU в городской администрации.

«По состоянию на 9:00 часов 20 апреля в системе АИС „Образование“ было принято и зарегистрировано 20 462 заявлений. Из них подтверждено документами 15 167. Учитывая, что в следующем учебном году в школах Екатеринбурга будет открыто рекордное количество мест для первоклассников — 24 640, проблем с их нехваткой не будет», — отметили в мэрии.

Приемная кампания по записи в первые классы проводится до 30 июня. Затем с 1 по 5 июля школы издают о зачислении учащихся по адресной привязке. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки.

Ранее URA.RU сообщало, что родители первоклассников могут получить отказ в приеме заявлений только в одном случае — если адрес прописки не закреплен за школой. Запись детей в школы стартовала 1 апреля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По состоянию на 20 апреля в школах Екатеринбурга осталось 4000 свободных мест. Всего заявление о приеме в первый класс подали 20 462 человека, сообщили URA.RU в городской администрации. «По состоянию на 9:00 часов 20 апреля в системе АИС „Образование“ было принято и зарегистрировано 20 462 заявлений. Из них подтверждено документами 15 167. Учитывая, что в следующем учебном году в школах Екатеринбурга будет открыто рекордное количество мест для первоклассников — 24 640, проблем с их нехваткой не будет», — отметили в мэрии. Приемная кампания по записи в первые классы проводится до 30 июня. Затем с 1 по 5 июля школы издают о зачислении учащихся по адресной привязке. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки. Ранее URA.RU сообщало, что родители первоклассников могут получить отказ в приеме заявлений только в одном случае — если адрес прописки не закреплен за школой. Запись детей в школы стартовала 1 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...