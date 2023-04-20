Власти Екатеринбурга раскрыли, сколько мест осталось для первоклассников

По состоянию на 20 апреля в школах Екатеринбурга осталось 4000 свободных мест. Всего заявление о приеме в первый класс подали 20 462 человека, сообщили URA.RU в городской администрации.
«По состоянию на 9:00 часов 20 апреля в системе АИС „Образование“ было принято и зарегистрировано 20 462 заявлений. Из них подтверждено документами 15 167. Учитывая, что в следующем учебном году в школах Екатеринбурга будет открыто рекордное количество мест для первоклассников — 24 640, проблем с их нехваткой не будет», — отметили в мэрии.
Приемная кампания по записи в первые классы проводится до 30 июня. Затем с 1 по 5 июля школы издают о зачислении учащихся по адресной привязке. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки.
Ранее URA.RU сообщало, что родители первоклассников могут получить отказ в приеме заявлений только в одном случае — если адрес прописки не закреплен за школой. Запись детей в школы стартовала 1 апреля.
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