Власти Екатеринбурга раскрыли, сколько мест осталось для первоклассников

В Екатеринбурге для первоклассников осталось 4 тысячи свободных мест

20 апреля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В первые классы уже записались 20,5 тысяч детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По состоянию на 20 апреля в школах Екатеринбурга осталось 4000 свободных мест. Всего заявление о приеме в первый класс подали 20 462 человека, сообщили URA.RU в городской администрации. «По состоянию на 9:00 часов 20 апреля в системе АИС „Образование“ было принято и зарегистрировано 20 462 заявлений. Из них подтверждено документами 15 167. Учитывая, что в следующем учебном году в школах Екатеринбурга будет открыто рекордное количество мест для первоклассников — 24 640, проблем с их нехваткой не будет», — отметили в мэрии. Приемная кампания по записи в первые классы проводится до 30 июня. Затем с 1 по 5 июля школы издают о зачислении учащихся по адресной привязке. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки. Ранее URA.RU сообщало, что родители первоклассников могут получить отказ в приеме заявлений только в одном случае — если адрес прописки не закреплен за школой. Запись детей в школы стартовала 1 апреля.

По состоянию на 20 апреля в школах Екатеринбурга осталось 4000 свободных мест. Всего заявление о приеме в первый класс подали 20 462 человека, сообщили URA.RU в городской администрации. «По состоянию на 9:00 часов 20 апреля в системе АИС „Образование“ было принято и зарегистрировано 20 462 заявлений. Из них подтверждено документами 15 167. Учитывая, что в следующем учебном году в школах Екатеринбурга будет открыто рекордное количество мест для первоклассников — 24 640, проблем с их нехваткой не будет», — отметили в мэрии. Приемная кампания по записи в первые классы проводится до 30 июня. Затем с 1 по 5 июля школы издают о зачислении учащихся по адресной привязке. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки. Ранее URA.RU сообщало, что родители первоклассников могут получить отказ в приеме заявлений только в одном случае — если адрес прописки не закреплен за школой. Запись детей в школы стартовала 1 апреля.