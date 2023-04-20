В отделы полиции было доставлено около 400 человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» устроили облавы на иностранцев на овощебазах и строительных площадках, посетили порядка 230 объектов. Как сообщили URA.RU в ведомстве, около 400 человек были доставлены в отделы полиции.

«Сотрудники управления по вопросам миграции регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проверили работающих иностранцев на двух овощебазах в Советском районе города. Также провели проверку строительной площадки в Сосновском районе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, операция длится уже неделю. За два дня сотрудники полиции задержали почти 400 иностранцев. Несколько из них будут выдворены из РФ.