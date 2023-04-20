Челябинские силовики устроили облавы на овощебазах. Видео

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Овощебаза №4. Екатеринбург, капуста, овощи
В отделы полиции было доставлено около 400 человек Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» устроили облавы на иностранцев на овощебазах и строительных площадках, посетили порядка 230 объектов. Как сообщили URA.RU в ведомстве, около 400 человек были доставлены в отделы полиции.

«Сотрудники управления по вопросам миграции регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проверили работающих иностранцев на двух овощебазах в Советском районе города. Также провели проверку строительной площадки в Сосновском районе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, операция длится уже неделю. За два дня сотрудники полиции задержали почти 400 иностранцев. Несколько из них будут выдворены из РФ.

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Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» устроили облавы на иностранцев на овощебазах и строительных площадках, посетили порядка 230 объектов. Как сообщили URA.RU в ведомстве, около 400 человек были доставлены в отделы полиции. «Сотрудники управления по вопросам миграции регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии проверили работающих иностранцев на двух овощебазах в Советском районе города. Также провели проверку строительной площадки в Сосновском районе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, операция длится уже неделю. За два дня сотрудники полиции задержали почти 400 иностранцев. Несколько из них будут выдворены из РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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