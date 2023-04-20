Волонтеры ХМАО изготовят сухой душ для отправки в зону СВО. Фото

21 апреля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Партия сухого душа будет отправлена в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нефтеюганске (ХМАО) в ресурсном центре «Сердце Югры» проведен мастер-класс по изготовлению сухого душа для бойцов в зоне спецоперации. Глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале рассказала, что от военнослужащих поступил запрос на данное гигиеническое средство и все желающие могут присоединиться к изготовлению и тем самым поддержать солдат. «Сейчас от участников специальной военной операции поступил запрос на „Армейский сухой душ“. Первый мастер-класс по изготовлению сухого душа прошел в ресурсном центре „Сердце Югры“. Уважаемые горожане, объединяйтесь и присоединяйтесь! Такое посильное участие окажет ощутимую поддержку нашим бойцам», — говорится в сообщении. Мэр отметила, что технология изготовления очень проста, а себестоимость одного сухого душа всего 20 рублей. На мастер-классе серебряные волонтеры изготовили пробную партию и даже испытали его на себе. Сухой душ — это незаменимое средство, благодаря которому боец может совершить полноценный гигиенический ритуал в полевых условиях. Ранее URA.RU сообщало, что ученики 39-го лицея из Озерска (Челябинская область) собирают наборы сухого армейского душа для бойцов. После комплектования груз будет отправлен на передовую.

В Нефтеюганске (ХМАО) в ресурсном центре «Сердце Югры» проведен мастер-класс по изготовлению сухого душа для бойцов в зоне спецоперации. Глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале рассказала, что от военнослужащих поступил запрос на данное гигиеническое средство и все желающие могут присоединиться к изготовлению и тем самым поддержать солдат. «Сейчас от участников специальной военной операции поступил запрос на „Армейский сухой душ“. Первый мастер-класс по изготовлению сухого душа прошел в ресурсном центре „Сердце Югры“. Уважаемые горожане, объединяйтесь и присоединяйтесь! Такое посильное участие окажет ощутимую поддержку нашим бойцам», — говорится в сообщении. Мэр отметила, что технология изготовления очень проста, а себестоимость одного сухого душа всего 20 рублей. На мастер-классе серебряные волонтеры изготовили пробную партию и даже испытали его на себе. Сухой душ — это незаменимое средство, благодаря которому боец может совершить полноценный гигиенический ритуал в полевых условиях. Ранее URA.RU сообщало, что ученики 39-го лицея из Озерска (Челябинская область) собирают наборы сухого армейского душа для бойцов. После комплектования груз будет отправлен на передовую.