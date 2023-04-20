В Нефтеюганске (ХМАО) в ресурсном центре «Сердце Югры» проведен мастер-класс по изготовлению сухого душа для бойцов в зоне спецоперации. Глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале рассказала, что от военнослужащих поступил запрос на данное гигиеническое средство и все желающие могут присоединиться к изготовлению и тем самым поддержать солдат.
«Сейчас от участников специальной военной операции поступил запрос на „Армейский сухой душ“. Первый мастер-класс по изготовлению сухого душа прошел в ресурсном центре „Сердце Югры“. Уважаемые горожане, объединяйтесь и присоединяйтесь! Такое посильное участие окажет ощутимую поддержку нашим бойцам», — говорится в сообщении.
Мэр отметила, что технология изготовления очень проста, а себестоимость одного сухого душа всего 20 рублей. На мастер-классе серебряные волонтеры изготовили пробную партию и даже испытали его на себе. Сухой душ — это незаменимое средство, благодаря которому боец может совершить полноценный гигиенический ритуал в полевых условиях.
Ранее URA.RU сообщало, что ученики 39-го лицея из Озерска (Челябинская область) собирают наборы сухого армейского душа для бойцов. После комплектования груз будет отправлен на передовую.
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