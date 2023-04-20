Челябинцы создадут сверхмощную электротехнику для ледоколов

Преобразователи частоты для ледоколов будут иметь мощность 120 мегаватт Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Компания НТЦ «Приводная техника» из Челябинска работает над созданием сверхмощной электротехники для ледоколов. Как сообщил директор по маркетингу Евгений Чупин, предприятие готовит к запуску преобразователи частоты «Посейдон».

«Мы в настоящий момент работаем над очень сложным и ответственным проектом. Создаем морской преобразователь частоты „Посейдон“ мощностью 120 мегаватт для арктических ледоколов», — уточнил Чупин.

Для изготовления агрегата «Приводная техника» объединилась с московским холдингом «Русалпром-МС». Чупин отметил, что успех начинания на треть зависит от надежности партнера, поэтому к его выбору подошли основательно.

Москвичи разрабатывают и производят для ледоколов электродвигатели. Как отметил Чупин, в своей работе предприятие отдает приоритет сотрудничеству с отечественными партнерами.

Челябинская компания специализируется на выпуске узлов для промышленной и бытовой техники. Разработки предприятия применяют как нефтяники с газовиками, так и транспортники с домохозяйствами.