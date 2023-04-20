В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге на майские праздники запретят продажу алкоголя

21 апреля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

На майских праздниках в городе ограничат количество мест, где можно будет купить алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге во время майских праздников на некоторых участках запретят продажу алкоголя. Первые ограничения начнут действовать уже 30 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов, оно опубликовано на сайте мэрии. «Установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. 30 апреля с 8:00 до 13:00 часов в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — говорится в постановлении. Затем ограничения будут действовать 5 мая с 9:00 до 14:00 часов на улице Заводской от Кирова до Татищева, а также на Кирова от Заводской до Каменщиков. 7 мая нельзя будет купить алкогольную продукцию с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального; а с 9:00 до 13:00 на проспекте Академика Сахарова от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина. В День Победы 9 мая ограничения будут действовать целый день в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев и с 9:00 до 14:00 в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ведущим праздничного концерта, посвященного Дню Победы, будет актер Александр Устюгов. Организатором праздника выступил Фонд святой Екатерины, а срежиссировал программу актер и шоумен Роман Постовалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге во время майских праздников на некоторых участках запретят продажу алкоголя. Первые ограничения начнут действовать уже 30 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов, оно опубликовано на сайте мэрии. «Установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. 30 апреля с 8:00 до 13:00 часов в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — говорится в постановлении. Затем ограничения будут действовать 5 мая с 9:00 до 14:00 часов на улице Заводской от Кирова до Татищева, а также на Кирова от Заводской до Каменщиков. 7 мая нельзя будет купить алкогольную продукцию с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального; а с 9:00 до 13:00 на проспекте Академика Сахарова от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина. В День Победы 9 мая ограничения будут действовать целый день в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев и с 9:00 до 14:00 в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ведущим праздничного концерта, посвященного Дню Победы, будет актер Александр Устюгов. Организатором праздника выступил Фонд святой Екатерины, а срежиссировал программу актер и шоумен Роман Постовалов.