Финансовый комиссар Иоанну: Кипр заморозил активы российских олигархов

23 апреля 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Решение Кипра было принято в контексте введения антироссийских санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кипр заморозил активы российских олигархов в рамках введения ограничений против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну. «Активы соответствующих лиц и организаций были заморожены», — цитирует слова Иоанну немецкий Zeit. Сообщается, что данные ограничения вводятся в контексте антироссийских санкций из-за украинского конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации киевского режима. Многие страны ввели санкции в связи с конфликтом. По мнению старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Джеральда Хаймана, отказ многих стран от сотрудничества с РФ является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Кипр заморозил активы российских олигархов в рамках введения ограничений против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну. «Активы соответствующих лиц и организаций были заморожены», — цитирует слова Иоанну немецкий Zeit. Сообщается, что данные ограничения вводятся в контексте антироссийских санкций из-за украинского конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации киевского режима. Многие страны ввели санкции в связи с конфликтом. По мнению старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Джеральда Хаймана, отказ многих стран от сотрудничества с РФ является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.