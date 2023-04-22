22 апреля 2023

Финансовый комиссар Иоанну: Кипр заморозил активы российских олигархов

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Санторини. Греция, флаг греции
Решение Кипра было принято в контексте введения антироссийских санкций Фото:
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Кипр заморозил активы российских олигархов в рамках введения ограничений против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну.

«Активы соответствующих лиц и организаций были заморожены», — цитирует слова Иоанну немецкий Zeit. Сообщается, что данные ограничения вводятся в контексте антироссийских санкций из-за украинского конфликта.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации киевского режима. Многие страны ввели санкции в связи с конфликтом. По мнению старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Джеральда Хаймана, отказ многих стран от сотрудничества с РФ является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

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Кипр заморозил активы российских олигархов в рамках введения ограничений против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну. «Активы соответствующих лиц и организаций были заморожены», — цитирует слова Иоанну немецкий Zeit. Сообщается, что данные ограничения вводятся в контексте антироссийских санкций из-за украинского конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации киевского режима. Многие страны ввели санкции в связи с конфликтом. По мнению старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Джеральда Хаймана, отказ многих стран от сотрудничества с РФ является большой ошибкой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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