КСИР после сделки ХАМАС и Израиля призвал готовиться к новой войне

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Иран предупредил о возможном срыве Израилем сделки о прекращении огня в Газе
Иран предупредил о возможном срыве Израилем сделки о прекращении огня в Газе Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выразил опасения по поводу возможного нарушения Израилем соглашения о прекращении огня с ХАМАС и призвал к подготовке к новой войне. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте военной структуры Ирана.

«Напоминая о важности поддерживать боеготовность для противостояния новым войнам и преступлениям, мы надеемся провести в мечети Аль-Акса [в Иерусалиме] молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью в мировых СМИ в не столь отдаленном будущем», — говорится в заявлении КСИР, передает Лента.ру. В документе также отмечается солидарность с другими участниками исламского сопротивления в Газе, а также восхищение храбростью таких движений, как «Хезболлах» в Ливане, «Ансар Аллах» в Йемене и группы сопротивления в Ираке.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о достижении значимого соглашения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, назвав его результатом «исторической победы» его администрации на выборах в ноябре. Ранее действующий президент США Джо Байден также объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает «Национальная служба новостей».

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выразил опасения по поводу возможного нарушения Израилем соглашения о прекращении огня с ХАМАС и призвал к подготовке к новой войне. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте военной структуры Ирана. «Напоминая о важности поддерживать боеготовность для противостояния новым войнам и преступлениям, мы надеемся провести в мечети Аль-Акса [в Иерусалиме] молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью в мировых СМИ в не столь отдаленном будущем», — говорится в заявлении КСИР, передает Лента.ру. В документе также отмечается солидарность с другими участниками исламского сопротивления в Газе, а также восхищение храбростью таких движений, как «Хезболлах» в Ливане, «Ансар Аллах» в Йемене и группы сопротивления в Ираке. Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о достижении значимого соглашения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, назвав его результатом «исторической победы» его администрации на выборах в ноябре. Ранее действующий президент США Джо Байден также объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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