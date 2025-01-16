КСИР после сделки ХАМАС и Израиля призвал готовиться к новой войне

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выразил опасения по поводу возможного нарушения Израилем соглашения о прекращении огня с ХАМАС и призвал к подготовке к новой войне. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте военной структуры Ирана.
«Напоминая о важности поддерживать боеготовность для противостояния новым войнам и преступлениям, мы надеемся провести в мечети Аль-Акса [в Иерусалиме] молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью в мировых СМИ в не столь отдаленном будущем», — говорится в заявлении КСИР, передает Лента.ру. В документе также отмечается солидарность с другими участниками исламского сопротивления в Газе, а также восхищение храбростью таких движений, как «Хезболлах» в Ливане, «Ансар Аллах» в Йемене и группы сопротивления в Ираке.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о достижении значимого соглашения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС, назвав его результатом «исторической победы» его администрации на выборах в ноябре. Ранее действующий президент США Джо Байден также объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает «Национальная служба новостей».
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