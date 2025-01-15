В двух городах подростки устроили стрельбу в школах: что известно об инцидентах

Shot: устроивший стрельбу в Рязани школьник купил пистолет на маркетплейсе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьник в ЕАО начал стрельбу во время урока физкультуры
Школьник в ЕАО начал стрельбу во время урока физкультуры Фото:

Сегодня, 15 января, в двух российских школах ученики устроили стрельбу. Так, в учебном заведении в Рязани ученик выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, что привело к госпитализации второго. В Еврейской автономной области (ЕАО) семиклассник принес в школу пневматическое оружие и устроил стрельбу по одноклассникам. Что известно о каждом из инцидентов — в материале URA.RU. 

Стрельба в Рязани

В рязанской школе №47 14-летний Кирилл выстрелил в голову 15-летнему Давиду из игрушечного травматического пистолета. Инцидент произошел во время перемены, когда школьники решили проверить работоспособность игрушечного оружия, в котором находились пластмассовые шарики-пули. Отмечается, что Кирилл приобрел пистолет через один из интернет-маркетплейсов и принес его с собой в школу.

В результате произошедшего Давид получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому в затылочной области и сотрясение мозга. Его доставили в Областную детскую клиническую больницу для оказания необходимой помощи. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, инцидент произошел по неосторожности, говорится в telegram-канале «Рязанская полиция». В региональном Министерстве образования подтвердили факт происшествия и сообщили, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет.

В настоящее время в школе проводится служебная проверка при участии органов надзора и контроля Минобразования Рязанской области. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие кадровые меры. Кроме того, начата проверка условий безопасности во всех учебных заведениях региона.

Стрельба в ЕАО

В Еврейской автономной области в поселке Волочаевка-2 ученик седьмого класса принес на занятие по физической культуре пневматическое оружие. Во время катания на лыжах 13-летний школьник решил продемонстрировать своим сверстникам пистолет, который его мать заказала через один из интернет-маркетплейсов. Мальчик начал стрелять по одноклассникам без определенной цели. В результате четыре ученика в возрасте от 13 до 15 лет получили легкие ранения. Одному из пострадавших школьник попал в лицо, у него диагностирован ушиб. 

Мать подростка, стрелявшего из пневматического пистолета, призналась полицейским, что ее беспокоила безопасность сына. По ее словам, она приобрела оружие в качестве меры предосторожности для защиты от нападений собак. Калибр оружия составлял 4,5 миллиметра, передает телеканал РЕН ТВ. В отношении женщины было составлено административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня, 15 января, в двух российских школах ученики устроили стрельбу. Так, в учебном заведении в Рязани ученик выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, что привело к госпитализации второго. В Еврейской автономной области (ЕАО) семиклассник принес в школу пневматическое оружие и устроил стрельбу по одноклассникам. Что известно о каждом из инцидентов — в материале URA.RU.  Стрельба в Рязани В рязанской школе №47 14-летний Кирилл выстрелил в голову 15-летнему Давиду из игрушечного травматического пистолета. Инцидент произошел во время перемены, когда школьники решили проверить работоспособность игрушечного оружия, в котором находились пластмассовые шарики-пули. Отмечается, что Кирилл приобрел пистолет через один из интернет-маркетплейсов и принес его с собой в школу. В результате произошедшего Давид получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому в затылочной области и сотрясение мозга. Его доставили в Областную детскую клиническую больницу для оказания необходимой помощи. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, инцидент произошел по неосторожности, говорится в telegram-канале «Рязанская полиция». В региональном Министерстве образования подтвердили факт происшествия и сообщили, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. В настоящее время в школе проводится служебная проверка при участии органов надзора и контроля Минобразования Рязанской области. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие кадровые меры. Кроме того, начата проверка условий безопасности во всех учебных заведениях региона. Стрельба в ЕАО В Еврейской автономной области в поселке Волочаевка-2 ученик седьмого класса принес на занятие по физической культуре пневматическое оружие. Во время катания на лыжах 13-летний школьник решил продемонстрировать своим сверстникам пистолет, который его мать заказала через один из интернет-маркетплейсов. Мальчик начал стрелять по одноклассникам без определенной цели. В результате четыре ученика в возрасте от 13 до 15 лет получили легкие ранения. Одному из пострадавших школьник попал в лицо, у него диагностирован ушиб.  Мать подростка, стрелявшего из пневматического пистолета, призналась полицейским, что ее беспокоила безопасность сына. По ее словам, она приобрела оружие в качестве меры предосторожности для защиты от нападений собак. Калибр оружия составлял 4,5 миллиметра, передает телеканал РЕН ТВ. В отношении женщины было составлено административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...