В двух городах подростки устроили стрельбу в школах: что известно об инцидентах

Сегодня, 15 января, в двух российских школах ученики устроили стрельбу. Так, в учебном заведении в Рязани ученик выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, что привело к госпитализации второго. В Еврейской автономной области (ЕАО) семиклассник принес в школу пневматическое оружие и устроил стрельбу по одноклассникам. Что известно о каждом из инцидентов — в материале URA.RU.
Стрельба в Рязани
В рязанской школе №47 14-летний Кирилл выстрелил в голову 15-летнему Давиду из игрушечного травматического пистолета. Инцидент произошел во время перемены, когда школьники решили проверить работоспособность игрушечного оружия, в котором находились пластмассовые шарики-пули. Отмечается, что Кирилл приобрел пистолет через один из интернет-маркетплейсов и принес его с собой в школу.
В результате произошедшего Давид получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому в затылочной области и сотрясение мозга. Его доставили в Областную детскую клиническую больницу для оказания необходимой помощи. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, инцидент произошел по неосторожности, говорится в telegram-канале «Рязанская полиция». В региональном Министерстве образования подтвердили факт происшествия и сообщили, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью нет.
В настоящее время в школе проводится служебная проверка при участии органов надзора и контроля Минобразования Рязанской области. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие кадровые меры. Кроме того, начата проверка условий безопасности во всех учебных заведениях региона.
Стрельба в ЕАО
В Еврейской автономной области в поселке Волочаевка-2 ученик седьмого класса принес на занятие по физической культуре пневматическое оружие. Во время катания на лыжах 13-летний школьник решил продемонстрировать своим сверстникам пистолет, который его мать заказала через один из интернет-маркетплейсов. Мальчик начал стрелять по одноклассникам без определенной цели. В результате четыре ученика в возрасте от 13 до 15 лет получили легкие ранения. Одному из пострадавших школьник попал в лицо, у него диагностирован ушиб.
Мать подростка, стрелявшего из пневматического пистолета, призналась полицейским, что ее беспокоила безопасность сына. По ее словам, она приобрела оружие в качестве меры предосторожности для защиты от нападений собак. Калибр оружия составлял 4,5 миллиметра, передает телеканал РЕН ТВ. В отношении женщины было составлено административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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