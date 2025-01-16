Россиянам рассказали, как распознать ботов-мошенников

Россиян предупредили о новой тактике мошенников, использующих ботов для кражи одноразовых паролей при двухфакторной аутентификации. Злоумышленники звонят с неофициальных номеров и используют роботизированные звонки с характерными дефектами речи, сообщил специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT» Ярослав Истомин.
«Способы идентифицировать атаку с использованием OTP-ботов (боты для кражи одноразовых паролей, One-Time-Password) — номер, с которого поступил звонок, или адрес отправителя не совпадает с официальным контактом банка/сервиса. Также автоматические боты часто имеют сбои в речи, слышны роботизированные интонации или паузы не на месте», — заявил Истомин в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, эксперт подчеркнул важность осторожности при получении звонков или сообщений, требующих немедленной реакции или ввода одноразового пароля. Официальные службы никогда не будут давить на пользователей или угрожать блокировкой аккаунта для получения доступа к кодам.
Истомин рекомендует установку программного обеспечения для защиты от спам-звонков. Он также подчеркивает важность соблюдения правил «цифровой гигиены», которые включают в себя избегание перехода по подозрительным ссылкам из неизвестных источников, регулярное обновление антивирусных программ, операционных систем и приложений.
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