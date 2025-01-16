Производство некрепкого алкоголя в России упало более чем наполовину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объем производства алкоголя в России по итогам 2024 года снова упал
Объем производства алкоголя в России по итогам 2024 года снова упал Фото:

Производство слабоалкогольной продукции в России в 2024 году снизилось более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль (РАТК). Падение касается виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. 

«Сильнее всего по итогам 2024 года в России упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. Падение в этих категориях составило 64,8%, 56,1% и 50,4%», — следует из данных РАТК, передает РБК. Падение производства в этих категориях связывают с изменениями в законодательстве. Изменение порядка расчета акциза и увеличение ставки акциза с 1 мая 2024 года оказали значительное влияние на производителей.

Аналитики подчеркивают, что нововведения в законодательстве, регулирующем алкогольный рынок, привели к уменьшению объемов производства традиционных слабоалкогольных изделий и к росту количества производимых напитков на основе брожения. В целом, объемы производства алкогольной продукции продолжают падать, по итогам года оно сократилось на 1,8%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производство слабоалкогольной продукции в России в 2024 году снизилось более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль (РАТК). Падение касается виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции.  «Сильнее всего по итогам 2024 года в России упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. Падение в этих категориях составило 64,8%, 56,1% и 50,4%», — следует из данных РАТК, передает РБК. Падение производства в этих категориях связывают с изменениями в законодательстве. Изменение порядка расчета акциза и увеличение ставки акциза с 1 мая 2024 года оказали значительное влияние на производителей. Аналитики подчеркивают, что нововведения в законодательстве, регулирующем алкогольный рынок, привели к уменьшению объемов производства традиционных слабоалкогольных изделий и к росту количества производимых напитков на основе брожения. В целом, объемы производства алкогольной продукции продолжают падать, по итогам года оно сократилось на 1,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...