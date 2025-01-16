Производство некрепкого алкоголя в России упало более чем наполовину

Производство слабоалкогольной продукции в России в 2024 году снизилось более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль (РАТК). Падение касается виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции.
«Сильнее всего по итогам 2024 года в России упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. Падение в этих категориях составило 64,8%, 56,1% и 50,4%», — следует из данных РАТК, передает РБК. Падение производства в этих категориях связывают с изменениями в законодательстве. Изменение порядка расчета акциза и увеличение ставки акциза с 1 мая 2024 года оказали значительное влияние на производителей.
Аналитики подчеркивают, что нововведения в законодательстве, регулирующем алкогольный рынок, привели к уменьшению объемов производства традиционных слабоалкогольных изделий и к росту количества производимых напитков на основе брожения. В целом, объемы производства алкогольной продукции продолжают падать, по итогам года оно сократилось на 1,8%.
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