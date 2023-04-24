В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего на мальчика из-за шапки с буквой Z. Видео 25 апреля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 + Силовики доставили екатеринбуржца в суд Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики возбудили административное дело о хулиганстве на екатеринбуржца, который оскорбил девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Мужчину доставили в городской суд. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В отношении мужчины органы внутренних дел завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что екатеринбуржца доставили в суд, который может назначить штраф или до 15 суток ареста. Во время разговора с полицейскими обвиняемый раскаялся в своем поступке и извинился перед мальчиком, на которого напал, и перед его родителями. Инцидент произошел 24 апреля. Екатеринбуржец, увидевший мальчика в шапке с символом Z, начал оскорблять его. Родители просили наказать мужчину. Силовики возбудили административное дело о хулиганстве на екатеринбуржца, который оскорбил девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Мужчину доставили в городской суд. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В отношении мужчины органы внутренних дел завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что екатеринбуржца доставили в суд, который может назначить штраф или до 15 суток ареста. Во время разговора с полицейскими обвиняемый раскаялся в своем поступке и извинился перед мальчиком, на которого напал, и перед его родителями. Инцидент произошел 24 апреля. Екатеринбуржец, увидевший мальчика в шапке с символом Z, начал оскорблять его. Родители просили наказать мужчину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям