Силовики возбудили административное дело о хулиганстве на екатеринбуржца, который оскорбил девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Мужчину доставили в городской суд. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В отношении мужчины органы внутренних дел завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что екатеринбуржца доставили в суд, который может назначить штраф или до 15 суток ареста.
Во время разговора с полицейскими обвиняемый раскаялся в своем поступке и извинился перед мальчиком, на которого напал, и перед его родителями.
Инцидент произошел 24 апреля. Екатеринбуржец, увидевший мальчика в шапке с символом Z, начал оскорблять его. Родители просили наказать мужчину.
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