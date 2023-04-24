24 апреля 2023

В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего на мальчика из-за шапки с буквой Z. Видео

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Судебное заседание по делу Владимира Васильева. Екатеринбург, конвоир, дубинка, полиция, охрана правопорядка, конвоирование осужденного, полицейский, охрана порядка, конвоирование, наручники, конвой
Силовики доставили екатеринбуржца в суд Фото:

Силовики возбудили административное дело о хулиганстве на екатеринбуржца, который оскорбил девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Мужчину доставили в городской суд. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В отношении мужчины органы внутренних дел завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что екатеринбуржца доставили в суд, который может назначить штраф или до 15 суток ареста.

Во время разговора с полицейскими обвиняемый раскаялся в своем поступке и извинился перед мальчиком, на которого напал, и перед его родителями.

Инцидент произошел 24 апреля. Екатеринбуржец, увидевший мальчика в шапке с символом Z, начал оскорблять его. Родители просили наказать мужчину.

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Силовики возбудили административное дело о хулиганстве на екатеринбуржца, который оскорбил девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Мужчину доставили в городской суд. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В отношении мужчины органы внутренних дел завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что екатеринбуржца доставили в суд, который может назначить штраф или до 15 суток ареста. Во время разговора с полицейскими обвиняемый раскаялся в своем поступке и извинился перед мальчиком, на которого напал, и перед его родителями. Инцидент произошел 24 апреля. Екатеринбуржец, увидевший мальчика в шапке с символом Z, начал оскорблять его. Родители просили наказать мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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