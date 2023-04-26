В Челябинской области для тушения травы привлекли пожарный поезд

В Челябинской области 26 апреля на участке железнодорожных путей «Тамерлан — Тумак» привлекли пожарный поезд для тушения загоревшейся травы. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
«26 апреля пожарный поезд со станции Карталы оказывает помощь подразделениям МЧС в ликвидации пожара на 89 км перегона „Тамерлан — Тумак“. Спецсостав привлечен для тушения загоревшейся травы в полосе отвода железной дороги», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт возгорания. Огонь успел распространиться на площади около десяти гектар. На данный момент пожар удалось локализовать.
«Горела трава вдоль железнодорожных путей. На месте работают четыре спецмашины. Пожар локализован. Площадь, пройденная огнем, составила около десяти гектар. Для доставки воды к месту тушения и недопущения угрозы населенным пунктам привлекался пожарный поезд», — сообщили в ведомстве.
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