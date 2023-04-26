В Челябинской области для тушения травы привлекли пожарный поезд

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Учения МЧС на ТЭЦ Курган, пожарный поезд
Пожарный поезд привлекли для тушения горящей травы вдоль путей Фото:

В Челябинской области 26 апреля на участке железнодорожных путей «Тамерлан — Тумак» привлекли пожарный поезд для тушения загоревшейся травы. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«26 апреля пожарный поезд со станции Карталы оказывает помощь подразделениям МЧС в ликвидации пожара на 89 км перегона „Тамерлан — Тумак“. Спецсостав привлечен для тушения загоревшейся травы в полосе отвода железной дороги», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт возгорания. Огонь успел распространиться на площади около десяти гектар. На данный момент пожар удалось локализовать.

«Горела трава вдоль железнодорожных путей. На месте работают четыре спецмашины. Пожар локализован. Площадь, пройденная огнем, составила около десяти гектар. Для доставки воды к месту тушения и недопущения угрозы населенным пунктам привлекался пожарный поезд», — сообщили в ведомстве.

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В Челябинской области 26 апреля на участке железнодорожных путей «Тамерлан — Тумак» привлекли пожарный поезд для тушения загоревшейся травы. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «26 апреля пожарный поезд со станции Карталы оказывает помощь подразделениям МЧС в ликвидации пожара на 89 км перегона „Тамерлан — Тумак“. Спецсостав привлечен для тушения загоревшейся травы в полосе отвода железной дороги», — уточнили в пресс-службе. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт возгорания. Огонь успел распространиться на площади около десяти гектар. На данный момент пожар удалось локализовать. «Горела трава вдоль железнодорожных путей. На месте работают четыре спецмашины. Пожар локализован. Площадь, пройденная огнем, составила около десяти гектар. Для доставки воды к месту тушения и недопущения угрозы населенным пунктам привлекался пожарный поезд», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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