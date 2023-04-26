Жителям Сосьвы выплатят компенсацию за уничтоженное огнем жилье 27 апреля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 + Компенсация на восстановление жилья составит 37 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители Сосьвы могут рассчитывать на государственную помощь в качестве денежной компенсации на восстановление жилья. Соответствущую информацию озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание главы региона с местными жителями. «Компенсация на восстановление жилья составит 37 тысяч на квадратный метр сгоревшей недвижимости», — передает слова губернатора Евгений Куйвашева корреспондент агентства. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву. На месте был сформирован оперативный штаб и были выбраны ответственные за восстановление сгоревшей Сосьвы. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU. Жители Сосьвы могут рассчитывать на государственную помощь в качестве денежной компенсации на восстановление жилья. Соответствущую информацию озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание главы региона с местными жителями. «Компенсация на восстановление жилья составит 37 тысяч на квадратный метр сгоревшей недвижимости», — передает слова губернатора Евгений Куйвашева корреспондент агентства. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву. На месте был сформирован оперативный штаб и были выбраны ответственные за восстановление сгоревшей Сосьвы. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям