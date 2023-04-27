Свердловчане стали чаще воровать кабели у связистов

Некоторые из воров получают реальные сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области участились случаи воровства кабелей с сетей «Ростелекома». С начала 2023 года в полицию подали 50 заявлений о хищении имущества компании, также возбуждены уголовные дела. По некоторым из них обвиненные получили реальный срок в колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома».

«В последнее время случаи вандализма на Среднем Урале участились. На протяжении полугода связисты каждый день исправляют обрывы магистралей. Иногда количество инцидентов достигает до четырех раз в сутки. Всего в Свердловской области с начала 2023- го в полицию было подано более 50 заявлений о хищении кабеля и задержано девять правонарушителей», — рассказали в компании.

Много случаев вандализма было в поселке Белоярский — там злоумышленники совершили более 10 краж кабеля. Например, с 2021 по 2022 год четверо мужчин похитили почти километр кабеля на 450 тысяч рублей. Из-за этого у 340 жителей поселка были перебои с интернетом и связью в домах. Двоих из них приговорили к реальному лишению свободы в колонии — одного к 2,5 годам, второго — к году и месяцу, остальным назначили исправительные работы. Также все четверо должны будут возместить ущерб.