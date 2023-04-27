Лесопромышленники усиливают меры безопасности из-за пожара в Сосьве

Сотрудники лесопилок становятся более бдительными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловской области предприятия, занимающиеся заготовкой и продажей леса, выставляют патрули на территории и вокруг из-за высокого уровня пожарной опасности. Также они становятся более бдительными. Об этом URA.RU рассказали несколько представителей отрасли.

«У меня на всех лесопилках усилены меры безопасности. Как только снег растаял и до появления зеленой травы, я выставляю по два дежурных в круглосуточном режиме и говорю им охранять не только нашу территорию, но и вокруг следить. При ветренной погоде любой очаг возгорания опасен. Также мы убираем сухую траву с территории — и тракторами, и руками», — поделился директор компании «Сосьва-лес» Рустам Джавадов. Одна из его лесопилок сгорела при масштабном пожаре в Сосьве.

Более бдительными стали сотрудники компании «Регионлеском» в Балтыме, изготавливающей пиломатериалы. На территории установлено 16 камер видеонаблюдения с датчиками движения. Если они срабатывают, то на пульт охраны поступает уведомление. На площадке в круглосуточном режиме дежурит охранник.

Еще один участник отрасли, пожелавший остаться неизвестным, отмечает, что к предприятиям лесопромышленного комплекса итак были повышенные требования. «Если соблюдать технику пожарной безопасности, то не будет никаких пожаров. И тут без разницы — лесопилка или лакокрасочное производство. Тем более, установлен противопожарный режим и запрещено не то, что сжигать [опилки на пилораме], но и курить на нельзя», — рассказывает собеседник.

В поселке Сосьва 25 апреля вспыхнул пожар. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше сотни домов, два человека погибли. По предварительной версии силовиков, пожар начался с одной из лесопилок. Там якобы нарушалась техника безопасности при сжигании опилок.