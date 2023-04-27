В Екатеринбурге отключат электроэнергию в нескольких домах

Отключение света произойдет 10 мая с 8 до 17 часов
В Кировском районе Екатеринбурга 10 мая произойдет отключение электроэнергии. Об этом сообщили в управляющей компании.
«В среду 10 мая будут проводится ремонтные работы в трансформаторной подстанции ТП-1296. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии в домах по адресам: улица Комсомольская, 43/2, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47», — рассказали на странице «Вконтакте» УК «Фонд Радомир».
Время отключения с 8:00 до 17:00. После окончания работ напряжение будет подано без предупреждения.
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