27 апреля 2023

В Екатеринбурге отключат электроэнергию в нескольких домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение света произойдет 10 мая с 8 до 17 часов Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга 10 мая произойдет отключение электроэнергии. Об этом сообщили в управляющей компании.

«В среду 10 мая будут проводится ремонтные работы в трансформаторной подстанции ТП-1296. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии в домах по адресам: улица Комсомольская, 43/2, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47», — рассказали на странице «Вконтакте» УК «Фонд Радомир».

Время отключения с 8:00 до 17:00. После окончания работ напряжение будет подано без предупреждения.

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В Кировском районе Екатеринбурга 10 мая произойдет отключение электроэнергии. Об этом сообщили в управляющей компании. «В среду 10 мая будут проводится ремонтные работы в трансформаторной подстанции ТП-1296. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии в домах по адресам: улица Комсомольская, 43/2, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47», — рассказали на странице «Вконтакте» УК «Фонд Радомир». Время отключения с 8:00 до 17:00. После окончания работ напряжение будет подано без предупреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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