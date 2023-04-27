В Екатеринбурге отключат электроэнергию в нескольких домах

28 апреля 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Отключение света произойдет 10 мая с 8 до 17 часов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кировском районе Екатеринбурга 10 мая произойдет отключение электроэнергии. Об этом сообщили в управляющей компании. «В среду 10 мая будут проводится ремонтные работы в трансформаторной подстанции ТП-1296. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии в домах по адресам: улица Комсомольская, 43/2, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47», — рассказали на странице «Вконтакте» УК «Фонд Радомир». Время отключения с 8:00 до 17:00. После окончания работ напряжение будет подано без предупреждения.

В Кировском районе Екатеринбурга 10 мая произойдет отключение электроэнергии. Об этом сообщили в управляющей компании. «В среду 10 мая будут проводится ремонтные работы в трансформаторной подстанции ТП-1296. В связи с этим будет отключена подача электроэнергии в домах по адресам: улица Комсомольская, 43/2, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/10, 45/11, 47», — рассказали на странице «Вконтакте» УК «Фонд Радомир». Время отключения с 8:00 до 17:00. После окончания работ напряжение будет подано без предупреждения.