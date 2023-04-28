В Екатеринбурге на выходных открывается аналог ZARA

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Магазин ZARA. Челябинск, торговый центр, бутик, трк родник, зара, магазин одежды, zara
Помимо Maag, в мае начнут работать Dub, Vilet и Ecru Фото:

В Екатеринбурге 29 апреля в торговом центре «Мега» откроется первый в городе аналог Zara под названием Maag. Также в мае 2023 года отроются аналоги Pull & Bear — Dub, Stradivarius — Vilet и Ecru — Bershka. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ.

«Мы стремимся своевременно реагировать на запросы гостей и постоянно расширять список fashion-арендаторов. Уверены, что новые магазины вызовут интерес у наших посетителей и станут новой точкой притяжения для любителей шопинга в разных городах России», — сказано в сообщении.

В пресс-службе торгового центра отметили, что в мае откроются остальные аналоги ушедших из России брендов. В этот список вошли Dub, Ecru и Vilet.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ VEER MALL в Екатеринбурге обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на новую Maag. Испанская компания Inditex, куда входят бренды одежды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.

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В Екатеринбурге 29 апреля в торговом центре «Мега» откроется первый в городе аналог Zara под названием Maag. Также в мае 2023 года отроются аналоги Pull & Bear — Dub, Stradivarius — Vilet и Ecru — Bershka. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ. «Мы стремимся своевременно реагировать на запросы гостей и постоянно расширять список fashion-арендаторов. Уверены, что новые магазины вызовут интерес у наших посетителей и станут новой точкой притяжения для любителей шопинга в разных городах России», — сказано в сообщении. В пресс-службе торгового центра отметили, что в мае откроются остальные аналоги ушедших из России брендов. В этот список вошли Dub, Ecru и Vilet. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ VEER MALL в Екатеринбурге обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на новую Maag. Испанская компания Inditex, куда входят бренды одежды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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