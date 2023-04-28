В Екатеринбурге на выходных открывается аналог ZARA

28 апреля 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Помимо Maag, в мае начнут работать Dub, Vilet и Ecru Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 29 апреля в торговом центре «Мега» откроется первый в городе аналог Zara под названием Maag. Также в мае 2023 года отроются аналоги Pull & Bear — Dub, Stradivarius — Vilet и Ecru — Bershka. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ. «Мы стремимся своевременно реагировать на запросы гостей и постоянно расширять список fashion-арендаторов. Уверены, что новые магазины вызовут интерес у наших посетителей и станут новой точкой притяжения для любителей шопинга в разных городах России», — сказано в сообщении. В пресс-службе торгового центра отметили, что в мае откроются остальные аналоги ушедших из России брендов. В этот список вошли Dub, Ecru и Vilet. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ VEER MALL в Екатеринбурге обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на новую Maag. Испанская компания Inditex, куда входят бренды одежды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.

В Екатеринбурге 29 апреля в торговом центре «Мега» откроется первый в городе аналог Zara под названием Maag. Также в мае 2023 года отроются аналоги Pull & Bear — Dub, Stradivarius — Vilet и Ecru — Bershka. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ. «Мы стремимся своевременно реагировать на запросы гостей и постоянно расширять список fashion-арендаторов. Уверены, что новые магазины вызовут интерес у наших посетителей и станут новой точкой притяжения для любителей шопинга в разных городах России», — сказано в сообщении. В пресс-службе торгового центра отметили, что в мае откроются остальные аналоги ушедших из России брендов. В этот список вошли Dub, Ecru и Vilet. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ VEER MALL в Екатеринбурге обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на новую Maag. Испанская компания Inditex, куда входят бренды одежды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.