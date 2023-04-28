28 апреля 2023

В Перми бомж забил лыжной палкой своего знакомого до смерти

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Происшествие с автомобилем Ауди. Пермь, дежурная часть, газель полиции, место происшествия, следственная группа, автомобиль полиции, работа полиции
Обвиняемый в убийстве предстанет перед судом Фото:

В Перми будут судить 27-летнего мужчину без определенного места жительства за убийство своего 62-летнего знакомого, который умер после многочисленных ударов металлической лыжной палкой, руками и ногами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Следователи установили, что между двумя мужчинами без определенного места жительства, находившимися в расселенном доме по улице Белозерской, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес потерпевшему множественные удары металлической лыжной палкой, руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных повреждений последний скончался на месте», — написано на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми. Расследование уже завершено. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

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В Перми будут судить 27-летнего мужчину без определенного места жительства за убийство своего 62-летнего знакомого, который умер после многочисленных ударов металлической лыжной палкой, руками и ногами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. «Следователи установили, что между двумя мужчинами без определенного места жительства, находившимися в расселенном доме по улице Белозерской, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес потерпевшему множественные удары металлической лыжной палкой, руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных повреждений последний скончался на месте», — написано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми. Расследование уже завершено. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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