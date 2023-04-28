В Перми бомж забил лыжной палкой своего знакомого до смерти

29 апреля 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в убийстве предстанет перед судом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми будут судить 27-летнего мужчину без определенного места жительства за убийство своего 62-летнего знакомого, который умер после многочисленных ударов металлической лыжной палкой, руками и ногами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. «Следователи установили, что между двумя мужчинами без определенного места жительства, находившимися в расселенном доме по улице Белозерской, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес потерпевшему множественные удары металлической лыжной палкой, руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных повреждений последний скончался на месте», — написано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми. Расследование уже завершено. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

В Перми будут судить 27-летнего мужчину без определенного места жительства за убийство своего 62-летнего знакомого, который умер после многочисленных ударов металлической лыжной палкой, руками и ногами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. «Следователи установили, что между двумя мужчинами без определенного места жительства, находившимися в расселенном доме по улице Белозерской, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес потерпевшему множественные удары металлической лыжной палкой, руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных повреждений последний скончался на месте», — написано на сайте ведомства. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми. Расследование уже завершено. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.