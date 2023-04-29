Лучшие тяжелоатлеты Урала померились силами в Екатеринбурге. Фото

30 апреля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Качество организации чемпионата УрФО по тяжелой атлетике растет с каждым годом, отметил Владимир Мельник Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбург приехали около 200 спортсменов с Уральского федерального округа на чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. В этом году организация соревнований вышла на новый уровень, обогнав европейские соревнования в Польше, заявил URA.RU президент Федерации тяжелой атлетики Свердловской области Владимир Мельник. «Сегодня получилось организовать трансляцию соревнований, которую в итоге все высоко оценили. Она ничем не уступает трансляциям со всероссийских и европейских чемпионатов. Говорят, что даже лучше организации соревнований в Польше. Мы провели эти соревнования на достаточно высоком уровне», — заявил Владимир Мельник. Соревнования стали промежуточным этапом перед Всероссийским состязаниями. В этом году организация чемпионата вышла на новый уровень: спортсмены выступали на новых помостах и с новым инвентарем. «Мы хотим, чтобы спортсмены выступали на новых помостах, а для этого уже нужны партнеры. Нам удалось привлечь титульного партнера компанию „Форэс“, без вклада которой проведение соревнований на таком уровне было бы невозможным», — подчеркнул Мельник. Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбург приехали около 200 спортсменов с Уральского федерального округа на чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. В этом году организация соревнований вышла на новый уровень, обогнав европейские соревнования в Польше, заявил URA.RU президент Федерации тяжелой атлетики Свердловской области Владимир Мельник. «Сегодня получилось организовать трансляцию соревнований, которую в итоге все высоко оценили. Она ничем не уступает трансляциям со всероссийских и европейских чемпионатов. Говорят, что даже лучше организации соревнований в Польше. Мы провели эти соревнования на достаточно высоком уровне», — заявил Владимир Мельник. Соревнования стали промежуточным этапом перед Всероссийским состязаниями. В этом году организация чемпионата вышла на новый уровень: спортсмены выступали на новых помостах и с новым инвентарем. «Мы хотим, чтобы спортсмены выступали на новых помостах, а для этого уже нужны партнеры. Нам удалось привлечь титульного партнера компанию „Форэс“, без вклада которой проведение соревнований на таком уровне было бы невозможным», — подчеркнул Мельник.