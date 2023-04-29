29 апреля 2023

Лучшие тяжелоатлеты Урала померились силами в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, тяжелая атлетика, штанга, климонов егор
Качество организации чемпионата УрФО по тяжелой атлетике растет с каждым годом, отметил Владимир Мельник Фото:

В Екатеринбург приехали около 200 спортсменов с Уральского федерального округа на чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. В этом году организация соревнований вышла на новый уровень, обогнав европейские соревнования в Польше, заявил URA.RU президент Федерации тяжелой атлетики Свердловской области Владимир Мельник.

«Сегодня получилось организовать трансляцию соревнований, которую в итоге все высоко оценили. Она ничем не уступает трансляциям со всероссийских и европейских чемпионатов. Говорят, что даже лучше организации соревнований в Польше. Мы провели эти соревнования на достаточно высоком уровне», — заявил Владимир Мельник.

Соревнования стали промежуточным этапом перед Всероссийским состязаниями. В этом году организация чемпионата вышла на новый уровень: спортсмены выступали на новых помостах и с новым инвентарем. «Мы хотим, чтобы спортсмены выступали на новых помостах, а для этого уже нужны партнеры. Нам удалось привлечь титульного партнера компанию „Форэс“, без вклада которой проведение соревнований на таком уровне было бы невозможным», — подчеркнул Мельник.

Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург
Фото:
Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург
Фото:
Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбург приехали около 200 спортсменов с Уральского федерального округа на чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. В этом году организация соревнований вышла на новый уровень, обогнав европейские соревнования в Польше, заявил URA.RU президент Федерации тяжелой атлетики Свердловской области Владимир Мельник. «Сегодня получилось организовать трансляцию соревнований, которую в итоге все высоко оценили. Она ничем не уступает трансляциям со всероссийских и европейских чемпионатов. Говорят, что даже лучше организации соревнований в Польше. Мы провели эти соревнования на достаточно высоком уровне», — заявил Владимир Мельник. Соревнования стали промежуточным этапом перед Всероссийским состязаниями. В этом году организация чемпионата вышла на новый уровень: спортсмены выступали на новых помостах и с новым инвентарем. «Мы хотим, чтобы спортсмены выступали на новых помостах, а для этого уже нужны партнеры. Нам удалось привлечь титульного партнера компанию „Форэс“, без вклада которой проведение соревнований на таком уровне было бы невозможным», — подчеркнул Мельник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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