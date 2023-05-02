В горах Дагестана спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен

02 мая 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана. Жители уральской столицы отправились в солнечную республику в качестве туристов. Пострадавших спасли местные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике. «Второго мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли. Пожарные выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба», — говорится в сообщении ведомства. Дорога Мехельта-Гагатли имеет республиканское значение. Данный промежуток трассы относится к Гумбетовскому району Дагестана, который славится своими горными пейзажами.

Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана. Жители уральской столицы отправились в солнечную республику в качестве туристов. Пострадавших спасли местные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике. «Второго мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли. Пожарные выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба», — говорится в сообщении ведомства. Дорога Мехельта-Гагатли имеет республиканское значение. Данный промежуток трассы относится к Гумбетовскому району Дагестана, который славится своими горными пейзажами.