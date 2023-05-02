В горах Дагестана спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана Фото:

Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана. Жители уральской столицы отправились в солнечную республику в качестве туристов. Пострадавших спасли местные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

«Второго мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли. Пожарные выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба», — говорится в сообщении ведомства.

Дорога Мехельта-Гагатли имеет республиканское значение. Данный промежуток трассы относится к Гумбетовскому району Дагестана, который славится своими горными пейзажами.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана. Жители уральской столицы отправились в солнечную республику в качестве туристов. Пострадавших спасли местные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике. «Второго мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли. Пожарные выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба», — говорится в сообщении ведомства. Дорога Мехельта-Гагатли имеет республиканское значение. Данный промежуток трассы относится к Гумбетовскому району Дагестана, который славится своими горными пейзажами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...