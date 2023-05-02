В горах Дагестана спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен

Семейная пара из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана. Жители уральской столицы отправились в солнечную республику в качестве туристов. Пострадавших спасли местные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.
«Второго мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли. Пожарные выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба», — говорится в сообщении ведомства.
Дорога Мехельта-Гагатли имеет республиканское значение. Данный промежуток трассы относится к Гумбетовскому району Дагестана, который славится своими горными пейзажами.
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