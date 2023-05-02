02 мая 2023

Сотрудники сгоревшей больницы в Сосьве получили сотни тысяч рублей

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Погорельцы из Сосьвы получили матпомощь Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Все 27 сотрудников лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23) и персонал трех больниц ФСИН в поселке Сосьва Свердловской области 2 мая получили по 300 тысяч рублей за уничтоженное огнем жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Сегодня 27 работников ЛИУ-23 и персонал трех больниц ФСИН получили выплату в 300 тысяч рублей за утерянное жилье при пожаре в Сосьве. Такое указание дал директор ФСИН России [Александр Калашников]», — говорится в сообщении. Большинство из них тушили пожар в колонии и обеспечивали эвакуацию осужденных.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЛИУ-23 в Сосьве, чьи дома сгорели при пожаре, получат от ФСИН по 300 тысяч рублей. 2 мая президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину найти два млрд рублей на восстановление домов в населенных пунктах Свердловской области, пострадавших от пожаров. Также в этот день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предоставил отчет Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона.

Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. Самый масштабный был в поселке Сосьва. Там огонь уничтожил сотни жилых домов, порядка 500 человек остались без жилья.

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Все 27 сотрудников лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23) и персонал трех больниц ФСИН в поселке Сосьва Свердловской области 2 мая получили по 300 тысяч рублей за уничтоженное огнем жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Сегодня 27 работников ЛИУ-23 и персонал трех больниц ФСИН получили выплату в 300 тысяч рублей за утерянное жилье при пожаре в Сосьве. Такое указание дал директор ФСИН России [Александр Калашников]», — говорится в сообщении. Большинство из них тушили пожар в колонии и обеспечивали эвакуацию осужденных. Ранее сообщалось, что сотрудники ЛИУ-23 в Сосьве, чьи дома сгорели при пожаре, получат от ФСИН по 300 тысяч рублей. 2 мая президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину найти два млрд рублей на восстановление домов в населенных пунктах Свердловской области, пострадавших от пожаров. Также в этот день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предоставил отчет Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. Самый масштабный был в поселке Сосьва. Там огонь уничтожил сотни жилых домов, порядка 500 человек остались без жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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