Сотрудники сгоревшей больницы в Сосьве получили сотни тысяч рублей

03 мая 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Погорельцы из Сосьвы получили матпомощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Все 27 сотрудников лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23) и персонал трех больниц ФСИН в поселке Сосьва Свердловской области 2 мая получили по 300 тысяч рублей за уничтоженное огнем жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Сегодня 27 работников ЛИУ-23 и персонал трех больниц ФСИН получили выплату в 300 тысяч рублей за утерянное жилье при пожаре в Сосьве. Такое указание дал директор ФСИН России [Александр Калашников]», — говорится в сообщении. Большинство из них тушили пожар в колонии и обеспечивали эвакуацию осужденных. Ранее сообщалось, что сотрудники ЛИУ-23 в Сосьве, чьи дома сгорели при пожаре, получат от ФСИН по 300 тысяч рублей. 2 мая президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину найти два млрд рублей на восстановление домов в населенных пунктах Свердловской области, пострадавших от пожаров. Также в этот день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предоставил отчет Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. Самый масштабный был в поселке Сосьва. Там огонь уничтожил сотни жилых домов, порядка 500 человек остались без жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все 27 сотрудников лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23) и персонал трех больниц ФСИН в поселке Сосьва Свердловской области 2 мая получили по 300 тысяч рублей за уничтоженное огнем жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Сегодня 27 работников ЛИУ-23 и персонал трех больниц ФСИН получили выплату в 300 тысяч рублей за утерянное жилье при пожаре в Сосьве. Такое указание дал директор ФСИН России [Александр Калашников]», — говорится в сообщении. Большинство из них тушили пожар в колонии и обеспечивали эвакуацию осужденных. Ранее сообщалось, что сотрудники ЛИУ-23 в Сосьве, чьи дома сгорели при пожаре, получат от ФСИН по 300 тысяч рублей. 2 мая президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину найти два млрд рублей на восстановление домов в населенных пунктах Свердловской области, пострадавших от пожаров. Также в этот день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предоставил отчет Путину о ликвидации последствий пожаров в Сосьве, Таежном, Висиме и других населенных пунктах региона. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. Самый масштабный был в поселке Сосьва. Там огонь уничтожил сотни жилых домов, порядка 500 человек остались без жилья.