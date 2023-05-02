В Березниках осужден экс-полицейский, стрелявший по местному жителю

Суд вынес приговор по делу экс-полицейского из Березников (Пермский край), который стрелял в сожителя своей бывшей жены из травматического пистолета. Мужчину приговорили к условному сроку.
«Суд приговорил полицейского к условному сроку, после случившегося его уволили», — сообщает «59.RU». Также экс-полицейский должен выплатить потерпевшему 450 тысяч рублей.
Ссора между мужчинами и бывшими супругами произошла в августе 2022 года. Часть конфликта попала на видео. Бывшая жена с сожителем приехала к полицейскому, чтобы забрать их общего ребенка, тогда и начался конфликт. Мужчина брызнул баллончиком в полицейского, после чего тот вынес травматический пистолет, выстрелил в мужчину и начал бить его авто. По словам нынешней супруги осужденного, конфликт произошел из-за того, что ребенок дома у матери подвергался издевательству и его не хотели отдавать женщине.
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