Член СПЧ просит Бастрыкина и Колокольцева проверить челябинских силовиков

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов просит главу МВД Владимира Колокольцева и главу СКР Александра Бастрыкина проверить челябинских силовиков. По словам Кабанова, кто-то из сотрудников подразделения «Э» УМВД по Челябинску пытается оказать давление на неравнодушного москвича.
«В мой адрес пришло заявление от жителя Москвы. На основании информации об убийстве подростка в Челябинске в начале апреля 2023 года он написал обращение в МВД Челябинской области, „чтобы расследование было законным и объективным“. Далее стали происходит совершенно непонятные вещи: у моего заявителя раздался звонок из Челябинской области, но номер своего телефона он нигде не писал, не давал, на звонок не отвечал», — написал Кабанов в своем telegram-канале.
Далее, по словам члена СПЧ, через несколько дней его заявителю пришло сообщение от некоего Лебедева (тоже без должности, звания, места работы). В этом письме была повестка с вызовом в МВД города Челябинска в отдел по борьбе с экстремизмом. Во время телефонных переговоров с заявителем звонившие из Челябинска спрашивали его, «как он относится к таджикам».
Председатель Национального антикоррупционного комитета заявил, что совместно с заявителем подготовил запрос на руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина с просьбой разобраться в данной ситуации. Также он обратится к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести тщательную проверку заявления.
Кабанов отметил, что не раскрывает персональные данные заявителя в целях его безопасности. Звонившие, предположительно, могут относиться и к преступным сообществам.
По делу об убийстве подростка были задержаны семь выходцев из Средней Азии. При этом трое из них несовершеннолетние. Решением суда им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Лишь один из задержанных частично признал вину в случившемся.
Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях. Встретившись, две компании устроили драку, в ходе которой подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.
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