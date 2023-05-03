Член СПЧ просит Бастрыкина и Колокольцева проверить челябинских силовиков

Александра Бастрыкина попросили помочь разобраться в ситуации Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов просит главу МВД Владимира Колокольцева и главу СКР Александра Бастрыкина проверить челябинских силовиков. По словам Кабанова, кто-то из сотрудников подразделения «Э» УМВД по Челябинску пытается оказать давление на неравнодушного москвича.

«В мой адрес пришло заявление от жителя Москвы. На основании информации об убийстве подростка в Челябинске в начале апреля 2023 года он написал обращение в МВД Челябинской области, „чтобы расследование было законным и объективным“. Далее стали происходит совершенно непонятные вещи: у моего заявителя раздался звонок из Челябинской области, но номер своего телефона он нигде не писал, не давал, на звонок не отвечал», — написал Кабанов в своем telegram-канале.

Далее, по словам члена СПЧ, через несколько дней его заявителю пришло сообщение от некоего Лебедева (тоже без должности, звания, места работы). В этом письме была повестка с вызовом в МВД города Челябинска в отдел по борьбе с экстремизмом. Во время телефонных переговоров с заявителем звонившие из Челябинска спрашивали его, «как он относится к таджикам».

Председатель Национального антикоррупционного комитета заявил, что совместно с заявителем подготовил запрос на руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина с просьбой разобраться в данной ситуации. Также он обратится к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести тщательную проверку заявления.

Кабанов отметил, что не раскрывает персональные данные заявителя в целях его безопасности. Звонившие, предположительно, могут относиться и к преступным сообществам.

По делу об убийстве подростка были задержаны семь выходцев из Средней Азии. При этом трое из них несовершеннолетние. Решением суда им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Лишь один из задержанных частично признал вину в случившемся.

Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях. Встретившись, две компании устроили драку, в ходе которой подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.