Член СПЧ просит Бастрыкина и Колокольцева проверить челябинских силовиков

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александра Бастрыкина попросили помочь разобраться в ситуации Фото:
новость из сюжета
Убийство челябинского подростка мигрантами

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов просит главу МВД Владимира Колокольцева и главу СКР Александра Бастрыкина проверить челябинских силовиков. По словам Кабанова, кто-то из сотрудников подразделения «Э» УМВД по Челябинску пытается оказать давление на неравнодушного москвича.

«В мой адрес пришло заявление от жителя Москвы. На основании информации об убийстве подростка в Челябинске в начале апреля 2023 года он написал обращение в МВД Челябинской области, „чтобы расследование было законным и объективным“. Далее стали происходит совершенно непонятные вещи: у моего заявителя раздался звонок из Челябинской области, но номер своего телефона он нигде не писал, не давал, на звонок не отвечал», — написал Кабанов в своем telegram-канале.

Далее, по словам члена СПЧ, через несколько дней его заявителю пришло сообщение от некоего Лебедева (тоже без должности, звания, места работы). В этом письме была повестка с вызовом в МВД города Челябинска в отдел по борьбе с экстремизмом. Во время телефонных переговоров с заявителем звонившие из Челябинска спрашивали его, «как он относится к таджикам».

Председатель Национального антикоррупционного комитета заявил, что совместно с заявителем подготовил запрос на руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина с просьбой разобраться в данной ситуации. Также он обратится к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести тщательную проверку заявления.

Кабанов отметил, что не раскрывает персональные данные заявителя в целях его безопасности. Звонившие, предположительно, могут относиться и к преступным сообществам.

По делу об убийстве подростка были задержаны семь выходцев из Средней Азии. При этом трое из них несовершеннолетние. Решением суда им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Лишь один из задержанных частично признал вину в случившемся.

Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях. Встретившись, две компании устроили драку, в ходе которой подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

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Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов просит главу МВД Владимира Колокольцева и главу СКР Александра Бастрыкина проверить челябинских силовиков. По словам Кабанова, кто-то из сотрудников подразделения «Э» УМВД по Челябинску пытается оказать давление на неравнодушного москвича. «В мой адрес пришло заявление от жителя Москвы. На основании информации об убийстве подростка в Челябинске в начале апреля 2023 года он написал обращение в МВД Челябинской области, „чтобы расследование было законным и объективным“. Далее стали происходит совершенно непонятные вещи: у моего заявителя раздался звонок из Челябинской области, но номер своего телефона он нигде не писал, не давал, на звонок не отвечал», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Далее, по словам члена СПЧ, через несколько дней его заявителю пришло сообщение от некоего Лебедева (тоже без должности, звания, места работы). В этом письме была повестка с вызовом в МВД города Челябинска в отдел по борьбе с экстремизмом. Во время телефонных переговоров с заявителем звонившие из Челябинска спрашивали его, «как он относится к таджикам». Председатель Национального антикоррупционного комитета заявил, что совместно с заявителем подготовил запрос на руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина с просьбой разобраться в данной ситуации. Также он обратится к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести тщательную проверку заявления. Кабанов отметил, что не раскрывает персональные данные заявителя в целях его безопасности. Звонившие, предположительно, могут относиться и к преступным сообществам. По делу об убийстве подростка были задержаны семь выходцев из Средней Азии. При этом трое из них несовершеннолетние. Решением суда им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Лишь один из задержанных частично признал вину в случившемся. Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях. Встретившись, две компании устроили драку, в ходе которой подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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