02 мая 2023

Глава округа в Пермском крае призывает жителей надавить на суд

Мэр Александровска Лаврова пожаловалась жителям на судью Арбитражного суда Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья отложил заседание по делу о коммунальном хозяйстве Яйвы Фото:

Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова призвала жителей подписать обращение с жалобой на судью Арбитражного суда региона. По ее словам, суд в очередной раз отложил заседание по делу о передаче водоканализационного хозяйства поселка Яйва из частной в муниципальную собственность, поэтому администрация будет просить председателя Арбитражного суда повлиять на своего судью.

«У меня небольшая просьба к жителям Яйвы. Администрацией будет подготовлено обращение на председателя Арбитражного суда в части ускорения процесса принятия судьей решения. 10 мая в социальных сетях мэрии и у себя размещу информацию, как жители могут подписать это обращение. Очень надеюсь, что большое количество жителей откликнутся и помогут администрации в этом вопросе», — сообщила Лаврова в видеообращении.

Как ранее рассказывало URA.RU, жители Яйвы постоянно сталкиваются с коммунальными авариями. Исправить ситуацию возможно только после передачи водоканализационного имущества из частных рук в муниципальную собственность, уверены чиновники. Судебный процесс по этому поводу тянется уже несколько месяцев.

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Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова призвала жителей подписать обращение с жалобой на судью Арбитражного суда региона. По ее словам, суд в очередной раз отложил заседание по делу о передаче водоканализационного хозяйства поселка Яйва из частной в муниципальную собственность, поэтому администрация будет просить председателя Арбитражного суда повлиять на своего судью. «У меня небольшая просьба к жителям Яйвы. Администрацией будет подготовлено обращение на председателя Арбитражного суда в части ускорения процесса принятия судьей решения. 10 мая в социальных сетях мэрии и у себя размещу информацию, как жители могут подписать это обращение. Очень надеюсь, что большое количество жителей откликнутся и помогут администрации в этом вопросе», — сообщила Лаврова в видеообращении. Как ранее рассказывало URA.RU, жители Яйвы постоянно сталкиваются с коммунальными авариями. Исправить ситуацию возможно только после передачи водоканализационного имущества из частных рук в муниципальную собственность, уверены чиновники. Судебный процесс по этому поводу тянется уже несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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