Глава округа в Пермском крае призывает жителей надавить на суд

Мэр Александровска Лаврова пожаловалась жителям на судью Арбитражного суда Пермского края

03 мая 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Судья отложил заседание по делу о коммунальном хозяйстве Яйвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова призвала жителей подписать обращение с жалобой на судью Арбитражного суда региона. По ее словам, суд в очередной раз отложил заседание по делу о передаче водоканализационного хозяйства поселка Яйва из частной в муниципальную собственность, поэтому администрация будет просить председателя Арбитражного суда повлиять на своего судью. «У меня небольшая просьба к жителям Яйвы. Администрацией будет подготовлено обращение на председателя Арбитражного суда в части ускорения процесса принятия судьей решения. 10 мая в социальных сетях мэрии и у себя размещу информацию, как жители могут подписать это обращение. Очень надеюсь, что большое количество жителей откликнутся и помогут администрации в этом вопросе», — сообщила Лаврова в видеообращении. Как ранее рассказывало URA.RU, жители Яйвы постоянно сталкиваются с коммунальными авариями. Исправить ситуацию возможно только после передачи водоканализационного имущества из частных рук в муниципальную собственность, уверены чиновники. Судебный процесс по этому поводу тянется уже несколько месяцев.

Глава Александровского округа Пермского края Ольга Лаврова призвала жителей подписать обращение с жалобой на судью Арбитражного суда региона. По ее словам, суд в очередной раз отложил заседание по делу о передаче водоканализационного хозяйства поселка Яйва из частной в муниципальную собственность, поэтому администрация будет просить председателя Арбитражного суда повлиять на своего судью. «У меня небольшая просьба к жителям Яйвы. Администрацией будет подготовлено обращение на председателя Арбитражного суда в части ускорения процесса принятия судьей решения. 10 мая в социальных сетях мэрии и у себя размещу информацию, как жители могут подписать это обращение. Очень надеюсь, что большое количество жителей откликнутся и помогут администрации в этом вопросе», — сообщила Лаврова в видеообращении. Как ранее рассказывало URA.RU, жители Яйвы постоянно сталкиваются с коммунальными авариями. Исправить ситуацию возможно только после передачи водоканализационного имущества из частных рук в муниципальную собственность, уверены чиновники. Судебный процесс по этому поводу тянется уже несколько месяцев.