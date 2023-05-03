03 мая 2023

Политик Филиппо: за атаками на Кремль стоят организаторы подрыва «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кремль, архив. Пермь, мавзолей ленина, красная площадь, московский кремль
По словам политика, на Кремль могли напасть американские «ястребы» Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

За атакой беспилотников на Кремль стоят американские «ястребы», которые ранее совершили теракт на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Атака беспилотников на Кремль — это работа американских ястребов, скрывшихся под чужим флагом и желающих третьей мировой войны? Эти люди готовы на все! Они уже взорвали „Северный поток“!» — пишет Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. В момент атаки российский лидер находился в своей подмосковной резиденции. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают причастность страны к ударам беспилотников по Кремлю, а США пытаются выяснить, кто стоит за произошедшим.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За атакой беспилотников на Кремль стоят американские «ястребы», которые ранее совершили теракт на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Атака беспилотников на Кремль — это работа американских ястребов, скрывшихся под чужим флагом и желающих третьей мировой войны? Эти люди готовы на все! Они уже взорвали „Северный поток“!» — пишет Филиппо на своей странице в соцсети Twitter. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. В момент атаки российский лидер находился в своей подмосковной резиденции. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают причастность страны к ударам беспилотников по Кремлю, а США пытаются выяснить, кто стоит за произошедшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...