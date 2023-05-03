Политик Филиппо: за атаками на Кремль стоят организаторы подрыва «Северных потоков»

04 мая 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

По словам политика, на Кремль могли напасть американские «ястребы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина За атакой беспилотников на Кремль стоят американские «ястребы», которые ранее совершили теракт на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Атака беспилотников на Кремль — это работа американских ястребов, скрывшихся под чужим флагом и желающих третьей мировой войны? Эти люди готовы на все! Они уже взорвали „Северный поток“!» — пишет Филиппо на своей странице в соцсети Twitter. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. В момент атаки российский лидер находился в своей подмосковной резиденции. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают причастность страны к ударам беспилотников по Кремлю, а США пытаются выяснить, кто стоит за произошедшим.

За атакой беспилотников на Кремль стоят американские «ястребы», которые ранее совершили теракт на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Атака беспилотников на Кремль — это работа американских ястребов, скрывшихся под чужим флагом и желающих третьей мировой войны? Эти люди готовы на все! Они уже взорвали „Северный поток“!» — пишет Филиппо на своей странице в соцсети Twitter. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. В момент атаки российский лидер находился в своей подмосковной резиденции. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают причастность страны к ударам беспилотников по Кремлю, а США пытаются выяснить, кто стоит за произошедшим.