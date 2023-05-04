Челябинский прокурор заставил больницу покупать пациентам лекарства

В районной больнице Каслей после реакции прокурора появились лекарства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области внесла представление главному врачу районной больницы в Каслях из-за отсутствия лекарств. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки также вскрыли другие нарушения.

«Пациенты, проходившие лечение в 2022 году в терапевтическом, хирургическом и гинекологическом отделениях, из-за отсутствия ряда лекарственных препаратов вынуждены были приобретать их за свой счет. Прокурором внесено представление главному врачу больницы», — отметили в областной прокуратуре.

Проверку провели по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Проверявшие выявили просчеты в организации работы по закупкам лекарств и медоборудования.

В результате не только таблеток не было, но и отсутствовал первичный онкологический кабинет, хотя по нормативным документам Минздрава России он требуется. В патолого-анатомическом отделении не хватало расходных материалов. Это сказалось на сроках выполнения необходимых исследований.

По итогам прокурорских мер руководство учреждения заключило почти что пятимиллионные контракты на закупку лекарств. На 175 тысяч рублей приобрели расходные материалы, начали подбирать специалистов на вакансии для работы на онкологическом направлении. Контроль за реализацией мер в прокуратуре продолжат.