Мэрия Нижневартовска пошла наперекор рекомендациям вице-губернатора ХМАО. Инсайд

Мэрия Нижневартовска не уволила чиновника за скандал с глухонемой девочкой

04 мая 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Василий Гнедаш сохранил должность, несмотря на советы первого зама губернатора Алексея Шипилова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник отдела транспорта и связи администрации Нижневартовска Василий Гнедаш сохранил должность после публичного скандала с оправданием водителя автобуса, который довел до слез не заплатившую за проезд глухонемую школьницу. Источник агентства в политическом истеблишменте города рассказал, что чиновник получил выговор и лишение премии, хотя первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов ранее назвал такое отношение к детям скотским и посоветовал Гнедашу уйти с муниципальной службы. «Мэрия Нижневартовска пошла наперекор рекомендациям Шипилова об увольнении чиновника после публичного скандала. Начальник отдела транспорта Гнедаш отделался выговором и лишением премии за оправдание водителя автобуса, который довел до слез глухонемую школьницу из-за неоплаченного проезда. Узнав об инциденте, Шипилов в своем telegram-канале назвал такое отношение к детям скотским и посоветовал чиновнику уйти с муниципальной службы», — прокомментировал инсайдер. Глава города Дмитрий Кощенко в официальном telegram-канале сообщил, что все виновные в инциденте понесли дисциплинарную ответственность, но не указал, какой из трех возможных вариантов — замечание, выговор или увольнение — получил каждый участник скандала. «Ребенок-инвалид оказался без денег и билета, растерялся, а водитель не проявил такта и терпения. Ситуация получила широкий отклик у вартовчан, общественных организаций. Понимаю и разделяю ваши эмоции. Причастные к инциденту сотрудники — как в администрации, так и на транспортном предприятии — привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми водителями проведена разъяснительная работа по основам этики общения с пассажирами», — написал мэр. Информатор агентства, близкий к администрации Нижневартовска, сообщил, что после инцидента в автобусе с глухонемой девочкой чиновники встретились с председателем регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Станиславом Лазурко. «На встрече была достигнута договоренность о том, что с водителями автотранспортного предприятия будут проведены беседы об этике общения с инвалидами», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало о реакции Шипилова на инцидент с глухонемой девочкой. Он отметил, что Гнедашу, оправдавшему грубость водителя, стоит сменить муниципальную службу и стать адвокатом и потребовал наказать виновных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник отдела транспорта и связи администрации Нижневартовска Василий Гнедаш сохранил должность после публичного скандала с оправданием водителя автобуса, который довел до слез не заплатившую за проезд глухонемую школьницу. Источник агентства в политическом истеблишменте города рассказал, что чиновник получил выговор и лишение премии, хотя первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов ранее назвал такое отношение к детям скотским и посоветовал Гнедашу уйти с муниципальной службы. «Мэрия Нижневартовска пошла наперекор рекомендациям Шипилова об увольнении чиновника после публичного скандала. Начальник отдела транспорта Гнедаш отделался выговором и лишением премии за оправдание водителя автобуса, который довел до слез глухонемую школьницу из-за неоплаченного проезда. Узнав об инциденте, Шипилов в своем telegram-канале назвал такое отношение к детям скотским и посоветовал чиновнику уйти с муниципальной службы», — прокомментировал инсайдер. Глава города Дмитрий Кощенко в официальном telegram-канале сообщил, что все виновные в инциденте понесли дисциплинарную ответственность, но не указал, какой из трех возможных вариантов — замечание, выговор или увольнение — получил каждый участник скандала. «Ребенок-инвалид оказался без денег и билета, растерялся, а водитель не проявил такта и терпения. Ситуация получила широкий отклик у вартовчан, общественных организаций. Понимаю и разделяю ваши эмоции. Причастные к инциденту сотрудники — как в администрации, так и на транспортном предприятии — привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми водителями проведена разъяснительная работа по основам этики общения с пассажирами», — написал мэр. Информатор агентства, близкий к администрации Нижневартовска, сообщил, что после инцидента в автобусе с глухонемой девочкой чиновники встретились с председателем регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Станиславом Лазурко. «На встрече была достигнута договоренность о том, что с водителями автотранспортного предприятия будут проведены беседы об этике общения с инвалидами», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало о реакции Шипилова на инцидент с глухонемой девочкой. Он отметил, что Гнедашу, оправдавшему грубость водителя, стоит сменить муниципальную службу и стать адвокатом и потребовал наказать виновных.