04 мая 2023

Около тысячи ветеранов получат выплаты от челябинского губернатора ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил. Свердловская область, гвоздики, цветы, патриотизм, ветераны
Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тысяч рублей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил единовременную социальную выплату ветеранам ко Дню Победы, которую получат 739 человек. В эту категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

«Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тысяч рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица награжденные знаком „Житель блокадного Ленинграда“», — говорится в постановлении, подписанным губернатором Текслером 2 мая, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы.

Единовременная социальная выплата будет переводиться на лицевые счета получателей. Если ветеран ВОВ имеет право на выплату по нескольким основаниям, то ему производится только одна выплата.

Также в этом году единовременную матпомощь на ремонт жилья, газификацию и установку внутридомового газового оборудования получат 195 ветеранов ВОВ. Кроме того, в регионе состоится акция «Дойти до каждого ветерана». Губернатор поручил соцслужбам и волонтерам оказать ветеранам всю необходимую помощь.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил единовременную социальную выплату ветеранам ко Дню Победы, которую получат 739 человек. В эту категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. «Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тысяч рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица награжденные знаком „Житель блокадного Ленинграда“», — говорится в постановлении, подписанным губернатором Текслером 2 мая, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы. Единовременная социальная выплата будет переводиться на лицевые счета получателей. Если ветеран ВОВ имеет право на выплату по нескольким основаниям, то ему производится только одна выплата. Также в этом году единовременную матпомощь на ремонт жилья, газификацию и установку внутридомового газового оборудования получат 195 ветеранов ВОВ. Кроме того, в регионе состоится акция «Дойти до каждого ветерана». Губернатор поручил соцслужбам и волонтерам оказать ветеранам всю необходимую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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