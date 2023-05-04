Около тысячи ветеранов получат выплаты от челябинского губернатора ко Дню Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил единовременную социальную выплату ветеранам ко Дню Победы, которую получат 739 человек. В эту категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.
«Размер единовременной денежной выплаты составит 20 тысяч рублей. Право на ее получение имеют инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица награжденные знаком „Житель блокадного Ленинграда“», — говорится в постановлении, подписанным губернатором Текслером 2 мая, которое определяет порядок выплат отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы.
Единовременная социальная выплата будет переводиться на лицевые счета получателей. Если ветеран ВОВ имеет право на выплату по нескольким основаниям, то ему производится только одна выплата.
Также в этом году единовременную матпомощь на ремонт жилья, газификацию и установку внутридомового газового оборудования получат 195 ветеранов ВОВ. Кроме того, в регионе состоится акция «Дойти до каждого ветерана». Губернатор поручил соцслужбам и волонтерам оказать ветеранам всю необходимую помощь.
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