У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилась «иноагентская» пометка. Фото

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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Сейчас Евгения Ройзмана судят по статье о дискредитации армии РФ Фото:

У барельефа экс-мэра Евгения Ройзмана, признанного иноагентом, в администрации Екатеринбурга появилась соответствующая пометка, обратили внимание читатели URA.RU. По словам одного из собеседников агентства, упоминание о спецстатусе разместили еще в марте, спустя два месяца после церемонии открытия.

Изначально чиновники со ссылкой на штатных юристов говорили, что этого не требуется. «Но в итоге решили подстраховаться — во избежание двояких толкований», — объяснил представитель муниципальной власти.

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Как писало URA.RU, барельефы Ройзмана (был мэром-спикером думы в 2013—2018 годах) и Александра Высокинского (мэр в 2018—2020 годах) открывал лично действующий глава города Алексей Орлов. Объекты размещены в закрытой части третьего этажа горадминистрации, где находятся кабинеты первых лиц.

Свое решение увековечить предшественников Орлов объяснял желанием восстановить историческую справедливость. Ведь Ройзман и Высокинский — единственные из бывших мэров Екатеринбурга, чьих изображений в бронзе не было в так называемой «Галерее глав».

Упоминание о решении Минюста РФ появилось под барельефом еще в марте
Упоминание о решении Минюста РФ появилось под барельефом еще в марте
Фото:

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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У барельефа экс-мэра Евгения Ройзмана, признанного иноагентом, в администрации Екатеринбурга появилась соответствующая пометка, обратили внимание читатели URA.RU. По словам одного из собеседников агентства, упоминание о спецстатусе разместили еще в марте, спустя два месяца после церемонии открытия. Изначально чиновники со ссылкой на штатных юристов говорили, что этого не требуется. «Но в итоге решили подстраховаться — во избежание двояких толкований», — объяснил представитель муниципальной власти. Как писало URA.RU, барельефы Ройзмана (был мэром-спикером думы в 2013—2018 годах) и Александра Высокинского (мэр в 2018—2020 годах) открывал лично действующий глава города Алексей Орлов. Объекты размещены в закрытой части третьего этажа горадминистрации, где находятся кабинеты первых лиц. Свое решение увековечить предшественников Орлов объяснял желанием восстановить историческую справедливость. Ведь Ройзман и Высокинский — единственные из бывших мэров Екатеринбурга, чьих изображений в бронзе не было в так называемой «Галерее глав». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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