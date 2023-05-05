Сейчас Евгения Ройзмана судят по статье о дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У барельефа экс-мэра Евгения Ройзмана, признанного иноагентом, в администрации Екатеринбурга появилась соответствующая пометка, обратили внимание читатели URA.RU. По словам одного из собеседников агентства, упоминание о спецстатусе разместили еще в марте, спустя два месяца после церемонии открытия.

Изначально чиновники со ссылкой на штатных юристов говорили, что этого не требуется. «Но в итоге решили подстраховаться — во избежание двояких толкований», — объяснил представитель муниципальной власти.

Как писало URA.RU, барельефы Ройзмана (был мэром-спикером думы в 2013—2018 годах) и Александра Высокинского (мэр в 2018—2020 годах) открывал лично действующий глава города Алексей Орлов. Объекты размещены в закрытой части третьего этажа горадминистрации, где находятся кабинеты первых лиц.

Свое решение увековечить предшественников Орлов объяснял желанием восстановить историческую справедливость. Ведь Ройзман и Высокинский — единственные из бывших мэров Екатеринбурга, чьих изображений в бронзе не было в так называемой «Галерее глав».

Упоминание о решении Минюста РФ появилось под барельефом еще в марте Фото: читатель URA.RU

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов