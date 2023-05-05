Свердловчанин выехал на встречку и устроил смертельное ДТП. Фото, видео

06 мая 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 14-м километре трассы Серов — Гари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель Ford Focus на трассе Сосьва — Серов выехал на встречку и врезался в легковушку «ВАЗ-2111». В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля, а пассажир иномарки госпитализирован, сообщили в соцсети. «Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны поселка Сосьвы в сторону города Серова, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2111“. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Пассажира иномарки госпитализировали с травмами различной степени в больницу в Серове. Авария произошла примерно в 21 час 5 апреля на 14-м километре трассы Серов — Гари. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте»

Водитель Ford Focus на трассе Сосьва — Серов выехал на встречку и врезался в легковушку «ВАЗ-2111». В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля, а пассажир иномарки госпитализирован, сообщили в соцсети. «Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны поселка Сосьвы в сторону города Серова, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2111“. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Пассажира иномарки госпитализировали с травмами различной степени в больницу в Серове. Авария произошла примерно в 21 час 5 апреля на 14-м километре трассы Серов — Гари. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.