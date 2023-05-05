05 мая 2023

Свердловчанин выехал на встречку и устроил смертельное ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла на 14-м километре трассы Серов — Гари Фото:

Водитель Ford Focus на трассе Сосьва — Серов выехал на встречку и врезался в легковушку «ВАЗ-2111». В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля, а пассажир иномарки госпитализирован, сообщили в соцсети.

«Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны поселка Сосьвы в сторону города Серова, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2111“. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Пассажира иномарки госпитализировали с травмами различной степени в больницу в Серове. Авария произошла примерно в 21 час 5 апреля на 14-м километре трассы Серов — Гари. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Водитель Ford Focus на трассе Сосьва — Серов выехал на встречку и врезался в легковушку «ВАЗ-2111». В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля, а пассажир иномарки госпитализирован, сообщили в соцсети. «Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны поселка Сосьвы в сторону города Серова, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 2111“. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Пассажира иномарки госпитализировали с травмами различной степени в больницу в Серове. Авария произошла примерно в 21 час 5 апреля на 14-м километре трассы Серов — Гари. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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