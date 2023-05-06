06 мая 2023
05 мая 2023

Пермский фонд помощи бойцам СВО провел шествие Бессмертного полка в Монголии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая
Пермские активисты приняли участие в шествии в Монголии Фото:

Представители созданного в Перми фонда «Добровольцы Донбасса» впервые приняли участие в организации шествия Бессмертного полка в Монголии. Об этом URA.RU рассказал представитель общественной организации.

«Сегодня делегация фонда „Добровольцы Донбасса“ приняла участие в организации и самом шествии Бессмертного полка в Улан-Баторе (столица Монголии). Также встретились и пообщались с чрезвычайным полномочным послом России в Монголии [Алексеем Евсиковым]. Достигли взаимопонимания важности патриотической работы с населением, он пообещал всестороннюю помощь фонду и местным соратникам», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в фонде заявляли о намерении открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля.

Активисты фонда провели в Монголии патриотическую акцию
Активисты фонда провели в Монголии патриотическую акцию
Фото:
Колонны Бессмертного полка прошли по улицам Улан-Батора
Колонны Бессмертного полка прошли по улицам Улан-Батора
Фото:

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Представители созданного в Перми фонда «Добровольцы Донбасса» впервые приняли участие в организации шествия Бессмертного полка в Монголии. Об этом URA.RU рассказал представитель общественной организации. «Сегодня делегация фонда „Добровольцы Донбасса“ приняла участие в организации и самом шествии Бессмертного полка в Улан-Баторе (столица Монголии). Также встретились и пообщались с чрезвычайным полномочным послом России в Монголии [Алексеем Евсиковым]. Достигли взаимопонимания важности патриотической работы с населением, он пообещал всестороннюю помощь фонду и местным соратникам», — пояснил собеседник агентства. Ранее в фонде заявляли о намерении открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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