Пермский фонд помощи бойцам СВО провел шествие Бессмертного полка в Монголии. Фото, видео

07 мая 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Пермские активисты приняли участие в шествии в Монголии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители созданного в Перми фонда «Добровольцы Донбасса» впервые приняли участие в организации шествия Бессмертного полка в Монголии. Об этом URA.RU рассказал представитель общественной организации. «Сегодня делегация фонда „Добровольцы Донбасса“ приняла участие в организации и самом шествии Бессмертного полка в Улан-Баторе (столица Монголии). Также встретились и пообщались с чрезвычайным полномочным послом России в Монголии [Алексеем Евсиковым]. Достигли взаимопонимания важности патриотической работы с населением, он пообещал всестороннюю помощь фонду и местным соратникам», — пояснил собеседник агентства. Ранее в фонде заявляли о намерении открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля. Активисты фонда провели в Монголии патриотическую акцию Фото: telegram-канал «Добровольцы Донбасса» Колонны Бессмертного полка прошли по улицам Улан-Батора Фото: telegram-канал «Добровольцы Донбасса»

Представители созданного в Перми фонда «Добровольцы Донбасса» впервые приняли участие в организации шествия Бессмертного полка в Монголии. Об этом URA.RU рассказал представитель общественной организации. «Сегодня делегация фонда „Добровольцы Донбасса“ приняла участие в организации и самом шествии Бессмертного полка в Улан-Баторе (столица Монголии). Также встретились и пообщались с чрезвычайным полномочным послом России в Монголии [Алексеем Евсиковым]. Достигли взаимопонимания важности патриотической работы с населением, он пообещал всестороннюю помощь фонду и местным соратникам», — пояснил собеседник агентства. Ранее в фонде заявляли о намерении открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля.