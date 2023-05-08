08 мая 2023

В Челябинске два пациента напали на медиков скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Машины скорой помощи оборудованы тревожной сигнализацией Фото:

В Челябинске за выходные произошло два случая нападения пациентов на медиков скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

«Первый случай нападения произошел 7 мая на улице Дзержинского, 102, второй — на проспекте Победы 8 мая. Оба подозреваемых были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства», — рассказали в Росгвардии.

В первом случае 32-летний фельдшер получил несколько ударов кулаком в лицо от 37-летнего пациента, который оказался ранее судим. Во втором случае пострадала 28-летняя девушка-фельдшер. Ее схватил за волосы и несколько раз ударил головой о стену уроженец Екатеринбурга 1980 года рождения. В Росгвардии отметили, что с января 2020 года все машины скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны.

Ранее сообщалось, что в Челябинске детского врача на вызове в доме пациента покусала собака. Решается вопрос о компенсации морального вреда для медика.

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В Челябинске за выходные произошло два случая нападения пациентов на медиков скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. «Первый случай нападения произошел 7 мая на улице Дзержинского, 102, второй — на проспекте Победы 8 мая. Оба подозреваемых были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства», — рассказали в Росгвардии. В первом случае 32-летний фельдшер получил несколько ударов кулаком в лицо от 37-летнего пациента, который оказался ранее судим. Во втором случае пострадала 28-летняя девушка-фельдшер. Ее схватил за волосы и несколько раз ударил головой о стену уроженец Екатеринбурга 1980 года рождения. В Росгвардии отметили, что с января 2020 года все машины скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны. Ранее сообщалось, что в Челябинске детского врача на вызове в доме пациента покусала собака. Решается вопрос о компенсации морального вреда для медика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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