Столтенберг: все страны НАТО высказались за вступление Украины в альянс

09 мая 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Столтенберг не смог назвать сроки вступления Украины в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Все страны НАТО поддержали идею о вступлении Украины в альянс. Сейчас решается вопрос о конкретных сроках принятия. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. <…> Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — заявил Столтенберг в интервью газете Washington Post . Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что страна должна стать 33-м членом альянса вслед за Швецией и Финляндией. Однако после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины, предупреждал политолог Иван Мезюхо.

Все страны НАТО поддержали идею о вступлении Украины в альянс. Сейчас решается вопрос о конкретных сроках принятия. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. <…> Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — заявил Столтенберг в интервью газете Washington Post. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что страна должна стать 33-м членом альянса вслед за Швецией и Финляндией. Однако после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины, предупреждал политолог Иван Мезюхо.