Столтенберг: все страны НАТО высказались за вступление Украины в альянс

Все страны НАТО поддержали идею о вступлении Украины в альянс. Сейчас решается вопрос о конкретных сроках принятия. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. <…> Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — заявил Столтенберг в интервью газете
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что страна должна стать 33-м членом альянса вслед за Швецией и Финляндией. Однако после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины, предупреждал политолог Иван Мезюхо.
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