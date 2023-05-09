Столтенберг: все страны НАТО высказались за вступление Украины в альянс

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Украины в НАТО Фото:

Все страны НАТО поддержали идею о вступлении Украины в альянс. Сейчас решается вопрос о конкретных сроках принятия. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. <…> Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — заявил Столтенберг в интервью газете Washington Post.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что страна должна стать 33-м членом альянса вслед за Швецией и Финляндией. Однако после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины, предупреждал политолог Иван Мезюхо.

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Все страны НАТО поддержали идею о вступлении Украины в альянс. Сейчас решается вопрос о конкретных сроках принятия. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. <…> Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — заявил Столтенберг в интервью газете Washington Post. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что страна должна стать 33-м членом альянса вслед за Швецией и Финляндией. Однако после окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины, предупреждал политолог Иван Мезюхо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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