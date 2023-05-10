10 мая 2023

В Перми лучших конструкторов определят после запуска ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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КосмоЁлка 2017-18, ракета, детские поделки
Вес конкурсного аппарата не должен превышать двух килограмм Фото:

Участники чемпионата Пермского края по ракетному моделизму должны спроектировать собственный космический аппарат и произвести его запуск, так определят лучших. По словам организаторов, это открытое первенство.

«Задача участников чемпионата: проектирование и сборка космического аппарата <…> для последующего запуска на высоту не более 1,5 километров <…>. Разрешается использование только серийных, сертифицированных для использования в технических видах спорта и творчества ракетных твердотопливных двигателей. Затем — презентация разработанного аппарата», — указано на сайте пермского детского технопарка «Кванториум Фотоника».

В число организаторов также вошли сотрудники аэрокосмического факультета ПНИПУ, специалисты АО «Протон-ПМ» и ПАО НПО «Искра». К участию в чемпионате допускаются команды школьников с 6 по 11 классы, студентов средних профессиональных учреждений, организаций допобразования, а также вузов. Заявки будут приниматься до августа. Финал чемпионата запланирован на сентябрь.

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Участники чемпионата Пермского края по ракетному моделизму должны спроектировать собственный космический аппарат и произвести его запуск, так определят лучших. По словам организаторов, это открытое первенство. «Задача участников чемпионата: проектирование и сборка космического аппарата <…> для последующего запуска на высоту не более 1,5 километров <…>. Разрешается использование только серийных, сертифицированных для использования в технических видах спорта и творчества ракетных твердотопливных двигателей. Затем — презентация разработанного аппарата», — указано на сайте пермского детского технопарка «Кванториум Фотоника». В число организаторов также вошли сотрудники аэрокосмического факультета ПНИПУ, специалисты АО «Протон-ПМ» и ПАО НПО «Искра». К участию в чемпионате допускаются команды школьников с 6 по 11 классы, студентов средних профессиональных учреждений, организаций допобразования, а также вузов. Заявки будут приниматься до августа. Финал чемпионата запланирован на сентябрь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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