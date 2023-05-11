Путин присвоил почетные звания работнику соцзащиты и электромеханику в Пермском крае

Президент России Владимир Путин отметил почетными званиями заслуги двух жителей Пермского края — работника соцзащиты из Орды Ольги Пермяковой и электромеханика из Кунгура Юрия Корюкина. Указ о награждении государственными наградами, подписанный Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник социальной защиты населения РФ“ заведующей отделением медико-социальной реабилитации села Орда ГБУ ПК „Центр реабилитации инвалидов“ Пермяковой Ольге Михайловне», — сказано в указе.
Кроме того, звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено старшему электромеханику Кунгурской дистанции электроснабжения СвЖД Юрию Корюкину. Ранее Путин присвоил звание Героя труда РФ управляющему директору, генеральному конструктору пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву.
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