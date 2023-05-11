11 мая 2023

Путин присвоил почетные звания работнику соцзащиты и электромеханику в Пермском крае

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил заслуги пермяков Фото:

Президент России Владимир Путин отметил почетными званиями заслуги двух жителей Пермского края — работника соцзащиты из Орды Ольги Пермяковой и электромеханика из Кунгура Юрия Корюкина. Указ о награждении государственными наградами, подписанный Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник социальной защиты населения РФ“ заведующей отделением медико-социальной реабилитации села Орда ГБУ ПК „Центр реабилитации инвалидов“ Пермяковой Ольге Михайловне», — сказано в указе.

Кроме того, звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено старшему электромеханику Кунгурской дистанции электроснабжения СвЖД Юрию Корюкину. Ранее Путин присвоил звание Героя труда РФ управляющему директору, генеральному конструктору пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву.

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Президент России Владимир Путин отметил почетными званиями заслуги двух жителей Пермского края — работника соцзащиты из Орды Ольги Пермяковой и электромеханика из Кунгура Юрия Корюкина. Указ о награждении государственными наградами, подписанный Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник социальной защиты населения РФ“ заведующей отделением медико-социальной реабилитации села Орда ГБУ ПК „Центр реабилитации инвалидов“ Пермяковой Ольге Михайловне», — сказано в указе. Кроме того, звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено старшему электромеханику Кунгурской дистанции электроснабжения СвЖД Юрию Корюкину. Ранее Путин присвоил звание Героя труда РФ управляющему директору, генеральному конструктору пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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