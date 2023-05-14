Детей, спасших свердловский поселок от страшного пожара, наградили грамотами и шоколадом

МЧС отметило грамотами школьников, которые спасли от огня поселок Оус Свердловской области

15 мая 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Дети вместе со взрослыми сумели отстоять родной поселок от огня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Управление МЧС Свердловской области наградило грамотами школьников, которые спасли поселок Оус от огня. Наравне со взрослыми ребята вышли тушить пожар, который случился в один день с пожаром в Сосьве. Также дети получили в подарок по плитке шоколада, рассказали URA.RU местные жители. «41 ребенок получили грамоты от МЧС. Также благодарственного письма удостоилась школа № 11 и педагогический коллектив. Местный предприниматель подарил каждому ребенку по большой плитке шоколада», — рассказал житель Оуса Александр. В письме от МЧС сказано, что дети «боролись с огнем наравне с опытными пожарными». «Несмотря на юный возраст учащимся удалось ликвидировать пожар», — похвалили спасатели юных помощников. Пожар в поселке Оус случился 25 апреля. От сильного ветра заискрились провода, от посыпавшихся искр вспыхнула сухая трава, пламя охватило несколько улиц. Выбежавшие на шум школьники схватили ведра и наряду со взрослыми начали тушить огонь. Сельчане признали, что, если бы не помощь ребят, Оус мог бы повторить судьбу сгоревшей Сосьвы. Спасатели отметили заслуги ребят и учителей, которые привили им нужные навыки Фото: читатель URA.RU

Управление МЧС Свердловской области наградило грамотами школьников, которые спасли поселок Оус от огня. Наравне со взрослыми ребята вышли тушить пожар, который случился в один день с пожаром в Сосьве. Также дети получили в подарок по плитке шоколада, рассказали URA.RU местные жители. «41 ребенок получили грамоты от МЧС. Также благодарственного письма удостоилась школа № 11 и педагогический коллектив. Местный предприниматель подарил каждому ребенку по большой плитке шоколада», — рассказал житель Оуса Александр. В письме от МЧС сказано, что дети «боролись с огнем наравне с опытными пожарными». «Несмотря на юный возраст учащимся удалось ликвидировать пожар», — похвалили спасатели юных помощников. Пожар в поселке Оус случился 25 апреля. От сильного ветра заискрились провода, от посыпавшихся искр вспыхнула сухая трава, пламя охватило несколько улиц. Выбежавшие на шум школьники схватили ведра и наряду со взрослыми начали тушить огонь. Сельчане признали, что, если бы не помощь ребят, Оус мог бы повторить судьбу сгоревшей Сосьвы.