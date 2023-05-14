14 мая 2023

В Челябинской области рецидивистка зарезала пожилого сожителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина нанесла пенсионеру несколько ударов ножом Фото:

В деревне Ишалино (Челябинская область) женщина зарезала пожилого сожителя. Как сообщил 15 мая источник URA.RU в силовых структурах, она нанесла ему несколько ударов ножом в жизненно важные органы.

«Женщина ударила пенсионера в шею и грудь. В настоящее время она задержана и водворена в ИВС», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 66 лет. Его 29-летняя сожительница ранее уже была судима за кражу, и последние годы работала уборщицей на одном из предприятий.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что женщина была задержана по подозрению в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В деревне Ишалино (Челябинская область) женщина зарезала пожилого сожителя. Как сообщил 15 мая источник URA.RU в силовых структурах, она нанесла ему несколько ударов ножом в жизненно важные органы. «Женщина ударила пенсионера в шею и грудь. В настоящее время она задержана и водворена в ИВС», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 66 лет. Его 29-летняя сожительница ранее уже была судима за кражу, и последние годы работала уборщицей на одном из предприятий. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что женщина была задержана по подозрению в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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