В Челябинской области рецидивистка зарезала пожилого сожителя

Женщина нанесла пенсионеру несколько ударов ножом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Ишалино (Челябинская область) женщина зарезала пожилого сожителя. Как сообщил 15 мая источник URA.RU в силовых структурах, она нанесла ему несколько ударов ножом в жизненно важные органы.

«Женщина ударила пенсионера в шею и грудь. В настоящее время она задержана и водворена в ИВС», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 66 лет. Его 29-летняя сожительница ранее уже была судима за кражу, и последние годы работала уборщицей на одном из предприятий.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что женщина была задержана по подозрению в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.