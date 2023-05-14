Заправки для электромобилей в Пермском крае стали платными

15 мая 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рубля за 1 кВт-ч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае компания «Россети Урал» завершила тестовый этап работы электрозаправочных станций. С 15 мая зарядить свой электромобиль здесь можно только за деньги, сообщили в компании. «Компания „Россети Урал“ с 15 мая осуществит первый этап коммерциализации своей зарядной инфраструктуры в Пермском крае. Платными станут пять электрозаправочных станций (ЭЗС)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Речь идет о трех станциях в Перми, а также заправках в Кунгуре и на трассе «Пермь-Екатеринбург». Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рубля за 1 кВт-ч. Ранее, в период тестовой работы, зарядить авто здесь можно было бесплатно.

В Пермском крае компания «Россети Урал» завершила тестовый этап работы электрозаправочных станций. С 15 мая зарядить свой электромобиль здесь можно только за деньги, сообщили в компании. «Компания „Россети Урал“ с 15 мая осуществит первый этап коммерциализации своей зарядной инфраструктуры в Пермском крае. Платными станут пять электрозаправочных станций (ЭЗС)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Речь идет о трех станциях в Перми, а также заправках в Кунгуре и на трассе «Пермь-Екатеринбург». Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рубля за 1 кВт-ч. Ранее, в период тестовой работы, зарядить авто здесь можно было бесплатно.