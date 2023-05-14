14 мая 2023

Заправки для электромобилей в Пермском крае стали платными

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, электромобиль, зарядка, электрозаправка, зарядная станция, электромашина, завод электромашина
Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рубля за 1 кВт-ч Фото:

В Пермском крае компания «Россети Урал» завершила тестовый этап работы электрозаправочных станций. С 15 мая зарядить свой электромобиль здесь можно только за деньги, сообщили в компании.

«Компания „Россети Урал“ с 15 мая осуществит первый этап коммерциализации своей зарядной инфраструктуры в Пермском крае. Платными станут пять электрозаправочных станций (ЭЗС)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Речь идет о трех станциях в Перми, а также заправках в Кунгуре и на трассе «Пермь-Екатеринбург». Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рубля за 1 кВт-ч. Ранее, в период тестовой работы, зарядить авто здесь можно было бесплатно.

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В Пермском крае компания «Россети Урал» завершила тестовый этап работы электрозаправочных станций. С 15 мая зарядить свой электромобиль здесь можно только за деньги, сообщили в компании. «Компания „Россети Урал“ с 15 мая осуществит первый этап коммерциализации своей зарядной инфраструктуры в Пермском крае. Платными станут пять электрозаправочных станций (ЭЗС)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». Речь идет о трех станциях в Перми, а также заправках в Кунгуре и на трассе «Пермь-Екатеринбург». Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 рубля за 1 кВт-ч. Ранее, в период тестовой работы, зарядить авто здесь можно было бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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