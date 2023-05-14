Пермское СИЗО-1 защитит подследственных от опасного инфекционного заболевания

В пермском СИЗО-1 обработают помещения от туберкулеза

15 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В помещениях следственного изолятора №1 проведут дезинфекцию Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми следственный изолятор (СИЗО) №1 проведет дезинфекцию помещений для защиты от распространения туберкулеза. Учреждение провело закупку на выполнение соответствующих мероприятий, указано на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Объект услуг: проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. Место оказания услуг: очаги туберкулеза, возникшие на территории ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Клименко 24). Сроки оказания услуг с момента заключения контракта по 25 декабря 2023 года», — говорится в условиях контракта. Победителем закупки стало ООО «ЭКО СЭС». Организация согласилась оказать соответствующие услуги за 9 825 рублей. Согласно условиям контракта, исполнителю необходимо провести дезинфекцию помещений в СИЗО-1 не позднее пяти дней с момента получения заявки. В случае если очаги туберкулеза на территории учреждения не возникнут, исполнитель проведет профилактическую дезинфекцию в помещениях следственного изолятора.

В Перми следственный изолятор (СИЗО) №1 проведет дезинфекцию помещений для защиты от распространения туберкулеза. Учреждение провело закупку на выполнение соответствующих мероприятий, указано на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Объект услуг: проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. Место оказания услуг: очаги туберкулеза, возникшие на территории ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Клименко 24). Сроки оказания услуг с момента заключения контракта по 25 декабря 2023 года», — говорится в условиях контракта. Победителем закупки стало ООО «ЭКО СЭС». Организация согласилась оказать соответствующие услуги за 9 825 рублей. Согласно условиям контракта, исполнителю необходимо провести дезинфекцию помещений в СИЗО-1 не позднее пяти дней с момента получения заявки. В случае если очаги туберкулеза на территории учреждения не возникнут, исполнитель проведет профилактическую дезинфекцию в помещениях следственного изолятора.