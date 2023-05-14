14 мая 2023

Пермское СИЗО-1 защитит подследственных от опасного инфекционного заболевания

В пермском СИЗО-1 обработают помещения от туберкулеза
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., сизо, тюрьма
В помещениях следственного изолятора №1 проведут дезинфекцию Фото:

В Перми следственный изолятор (СИЗО) №1 проведет дезинфекцию помещений для защиты от распространения туберкулеза. Учреждение провело закупку на выполнение соответствующих мероприятий, указано на сайте единого агрегатора торговли «Березка».

«Объект услуг: проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. Место оказания услуг: очаги туберкулеза, возникшие на территории ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Клименко 24). Сроки оказания услуг с момента заключения контракта по 25 декабря 2023 года», — говорится в условиях контракта.

Победителем закупки стало ООО «ЭКО СЭС». Организация согласилась оказать соответствующие услуги за 9 825 рублей. Согласно условиям контракта, исполнителю необходимо провести дезинфекцию помещений в СИЗО-1 не позднее пяти дней с момента получения заявки. В случае если очаги туберкулеза на территории учреждения не возникнут, исполнитель проведет профилактическую дезинфекцию в помещениях следственного изолятора.

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В Перми следственный изолятор (СИЗО) №1 проведет дезинфекцию помещений для защиты от распространения туберкулеза. Учреждение провело закупку на выполнение соответствующих мероприятий, указано на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Объект услуг: проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. Место оказания услуг: очаги туберкулеза, возникшие на территории ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Клименко 24). Сроки оказания услуг с момента заключения контракта по 25 декабря 2023 года», — говорится в условиях контракта. Победителем закупки стало ООО «ЭКО СЭС». Организация согласилась оказать соответствующие услуги за 9 825 рублей. Согласно условиям контракта, исполнителю необходимо провести дезинфекцию помещений в СИЗО-1 не позднее пяти дней с момента получения заявки. В случае если очаги туберкулеза на территории учреждения не возникнут, исполнитель проведет профилактическую дезинфекцию в помещениях следственного изолятора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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