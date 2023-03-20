20 марта 2023
19 марта 2023

В Пермском крае исправительная колония отремонтирует камеры в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Следственном изоляторе №1. Екатеринбург, камера, зона, закрытая дверь, заключение, тюрьма, сизо1
Ремонт камер СИЗО должен быть закончен к осени Фото:

В Пермском крае исправительная колония №10 отремонтирует камеры следственного изолятора №3, расположенного в городе Кизел. Госконтракт на проведение работ заключен руководством учреждений, подведомственных ГУФСИН по Пермскому краю. Документ размещен на сайте ЕИС «Закупки».

«Государственный заказчик» (СИЗО №3) сдает, а «Подрядчик» (ИК-10) принимает на себя подряд на выполнение капитального ремонта камер №№ 3,46 режимного корпуса №1 ФКУ СИЗО №3 ГУФСИН по Пермскому краю», — сказано в госконтракте, который заключили начальник следственного изолятора Дмитрий Губайдуллин и врио начальника ИК №10 Михаил Пушин.

Цена заключенного сторонами контракта составила 482 295 рублей 28 копеек. Из этой суммы почти 102 тысячи рублей предполагается направить на оплату труда рабочих. Все работы должны быть завершены в срок до 1 сентября текущего года.

Исправительная колония №10 также изготовит армированную колючую ленту для управления ФСИН по Кировской области. Работы проводятся в рамках гособоронзаказа на 2023 год. Всего колония должна изготовить 318 комплектов колючей спирали.

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В Пермском крае исправительная колония №10 отремонтирует камеры следственного изолятора №3, расположенного в городе Кизел. Госконтракт на проведение работ заключен руководством учреждений, подведомственных ГУФСИН по Пермскому краю. Документ размещен на сайте ЕИС «Закупки». «Государственный заказчик» (СИЗО №3) сдает, а «Подрядчик» (ИК-10) принимает на себя подряд на выполнение капитального ремонта камер №№ 3,46 режимного корпуса №1 ФКУ СИЗО №3 ГУФСИН по Пермскому краю», — сказано в госконтракте, который заключили начальник следственного изолятора Дмитрий Губайдуллин и врио начальника ИК №10 Михаил Пушин. Цена заключенного сторонами контракта составила 482 295 рублей 28 копеек. Из этой суммы почти 102 тысячи рублей предполагается направить на оплату труда рабочих. Все работы должны быть завершены в срок до 1 сентября текущего года. Исправительная колония №10 также изготовит армированную колючую ленту для управления ФСИН по Кировской области. Работы проводятся в рамках гособоронзаказа на 2023 год. Всего колония должна изготовить 318 комплектов колючей спирали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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