В Пермском крае исправительная колония отремонтирует камеры в СИЗО

21 марта 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Ремонт камер СИЗО должен быть закончен к осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае исправительная колония №10 отремонтирует камеры следственного изолятора №3, расположенного в городе Кизел. Госконтракт на проведение работ заключен руководством учреждений, подведомственных ГУФСИН по Пермскому краю. Документ размещен на сайте ЕИС «Закупки». «Государственный заказчик» (СИЗО №3) сдает, а «Подрядчик» (ИК-10) принимает на себя подряд на выполнение капитального ремонта камер №№ 3,46 режимного корпуса №1 ФКУ СИЗО №3 ГУФСИН по Пермскому краю», — сказано в госконтракте, который заключили начальник следственного изолятора Дмитрий Губайдуллин и врио начальника ИК №10 Михаил Пушин. Цена заключенного сторонами контракта составила 482 295 рублей 28 копеек. Из этой суммы почти 102 тысячи рублей предполагается направить на оплату труда рабочих. Все работы должны быть завершены в срок до 1 сентября текущего года. Исправительная колония №10 также изготовит армированную колючую ленту для управления ФСИН по Кировской области. Работы проводятся в рамках гособоронзаказа на 2023 год. Всего колония должна изготовить 318 комплектов колючей спирали.

В Пермском крае исправительная колония №10 отремонтирует камеры следственного изолятора №3, расположенного в городе Кизел. Госконтракт на проведение работ заключен руководством учреждений, подведомственных ГУФСИН по Пермскому краю. Документ размещен на сайте ЕИС «Закупки». «Государственный заказчик» (СИЗО №3) сдает, а «Подрядчик» (ИК-10) принимает на себя подряд на выполнение капитального ремонта камер №№ 3,46 режимного корпуса №1 ФКУ СИЗО №3 ГУФСИН по Пермскому краю», — сказано в госконтракте, который заключили начальник следственного изолятора Дмитрий Губайдуллин и врио начальника ИК №10 Михаил Пушин. Цена заключенного сторонами контракта составила 482 295 рублей 28 копеек. Из этой суммы почти 102 тысячи рублей предполагается направить на оплату труда рабочих. Все работы должны быть завершены в срок до 1 сентября текущего года. Исправительная колония №10 также изготовит армированную колючую ленту для управления ФСИН по Кировской области. Работы проводятся в рамках гособоронзаказа на 2023 год. Всего колония должна изготовить 318 комплектов колючей спирали.