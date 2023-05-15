В Нижневартовске возле трассы обнаружили труп

В Нижневартовске возле трассы в районе садового товарищества «Индустрия» обнаружили тело мужчины. Официальный сайт следственного комитета ХМАО сообщает, что признаков насильственной смерти на теле не было.
«Вблизи трассы в районе СОНТ „Индустрия“ Нижневартовска обнаружено тело 56-летнего жителя города, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — указано на сайте.
Мужчину разыскивали с 14 мая по заявлению родственников. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по делу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) нашли тело женщины в завалах после пожара в частном секторе. Назначено вскрытие для установления причин смерти.
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