В Нижневартовске возле трассы обнаружили труп

16 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Следственный комитет ХМАО устанавливает причину смерти жителя Нижневартовска, найденного около трассы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске возле трассы в районе садового товарищества «Индустрия» обнаружили тело мужчины. Официальный сайт следственного комитета ХМАО сообщает, что признаков насильственной смерти на теле не было. «Вблизи трассы в районе СОНТ „Индустрия“ Нижневартовска обнаружено тело 56-летнего жителя города, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — указано на сайте. Мужчину разыскивали с 14 мая по заявлению родственников. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по делу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) нашли тело женщины в завалах после пожара в частном секторе. Назначено вскрытие для установления причин смерти.

В Нижневартовске возле трассы в районе садового товарищества «Индустрия» обнаружили тело мужчины. Официальный сайт следственного комитета ХМАО сообщает, что признаков насильственной смерти на теле не было. «Вблизи трассы в районе СОНТ „Индустрия“ Нижневартовска обнаружено тело 56-летнего жителя города, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — указано на сайте. Мужчину разыскивали с 14 мая по заявлению родственников. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по делу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) нашли тело женщины в завалах после пожара в частном секторе. Назначено вскрытие для установления причин смерти.