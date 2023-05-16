16 мая 2023

В Перми студенты будут учиться лечить зубы на андроиде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У робота есть «умные» зубы, которые имитируют настоящие зубы пациента Фото:

У пермских студентов-медиков появилась возможность практиковаться в лечении зубов на андроиде. Робот-тренажер разработан учеными Пермского Политеха (ПНИПУ) совместно с коллегами из Пермского государственного медуниверситета и Московского государственного медико-стоматологического университета. Симулятор оснащен «умными зубами» и способен поддерживать диалог с практикантом во время процедуры, рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ.

«Антропоморфный робот-тренажер позволит объективно оценить навыки студента, используя несколько моделей зубов, включая „смарт-зубы“ с набором датчиков. Сменные челюсти оснащены сменными зубами нескольких видов, соответствующих по твердости настоящей зубной эмали. А нейросеть оценивает глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении», — отмечает пресс-служба вуза.

Во время лечения андроид поддерживает диалог с практикантом. Симулятор позволяет студентам заниматься без участия преподавателя. Также с помощью робота можно получать теоретические знания. Пермский медуниверситет приобрел двух роботов-андроидов в 2020 году. Один из них выполняет роль диагноста, другой — пациента.

Во время лечения зубов андроид поддерживает диалог со студентом
Во время лечения зубов андроид поддерживает диалог со студентом
Фото:

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У пермских студентов-медиков появилась возможность практиковаться в лечении зубов на андроиде. Робот-тренажер разработан учеными Пермского Политеха (ПНИПУ) совместно с коллегами из Пермского государственного медуниверситета и Московского государственного медико-стоматологического университета. Симулятор оснащен «умными зубами» и способен поддерживать диалог с практикантом во время процедуры, рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. «Антропоморфный робот-тренажер позволит объективно оценить навыки студента, используя несколько моделей зубов, включая „смарт-зубы“ с набором датчиков. Сменные челюсти оснащены сменными зубами нескольких видов, соответствующих по твердости настоящей зубной эмали. А нейросеть оценивает глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении», — отмечает пресс-служба вуза. Во время лечения андроид поддерживает диалог с практикантом. Симулятор позволяет студентам заниматься без участия преподавателя. Также с помощью робота можно получать теоретические знания. Пермский медуниверситет приобрел двух роботов-андроидов в 2020 году. Один из них выполняет роль диагноста, другой — пациента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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