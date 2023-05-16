На свет и звук для главного концерта 300-летия Перми потратят 10 млн рублей

Власти Перми готовятся к масштабному празднованию 300-летия города. Главную сцену на эспланаде для концерта 12 июня обеспечат световым, звуковым и видеооборудованием на 10 млн рублей. Суммы прописаны в контрактах с подрядчиками.
«Обеспечение световым и видео оборудованием в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города Перми. Цена Контракта составляет 4 999 216 рублей 67 копеек», — гласит один из договоров. Контракт на обеспечение звуковым оборудованием стоит 4 998 616 рублей 66 копеек. В обоих случая речь идет об оснащении сцены на городской эспланаде с 10 по 12 июня. Документы размещены на портале госзакупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что еще 10 млн рублей в день города власти Перми потратят на уникальное пиротехническое шоу. Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» будет длиться 20 минут.
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